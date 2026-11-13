"الأنصاري للخدمات المالية" تسجل 326 مليون درهم دخلاً تشغيلياً خلال الربع الثالث

دبي في 13 نوفمبر/ وام/ أعلنت شركة الأنصاري للخدمات المالية المدرجة في سوق دبي المالي، اليوم، عن تسجيل دخل تشغيلي بلغ نحو 326 مليون درهم خلال الربع الثالث من عام 2026، محافظاً على استقراره، بانخفاض طفيف نسبته 0.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ الدخل التشغيلي خلال الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر 960.7 مليون درهم، بانخفاض نسبته 0.5% على أساس سنوي.

وارتفع صافي أرباح صرف العملات بنسبة 0.5% ليصل إلى 181.6 مليون درهم، في حين انخفض صافي دخل العمولات بنسبة 1.8% إلى 144 مليون درهم في الربع الثالث من العام، كما ارتفعت المصروفات التشغيلية شاملة المتطلبات من الجهات الرقابية مع مواصلة المجموعة استثماراتها لدعم النمو طويل الأمد، بما في ذلك الاستثمارات المخطط لها في الكوادر البشرية وشبكة الفروع والأنظمة التقنية، حيث ارتفعت الرواتب والمزايا بنسبة 1.1%، والمصروفات التشغيلية الأخرى بنسبة 8.8% خلال الربع الثالث.

وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الربع الثالث 128.1 مليون درهم، بانخفاض نسبته 5.7%، فيما بلغ صافي الأرباح بعد الضريبة 79.8 مليون درهم، بانخفاض نسبته 12.3%، مقارنة بتراجع نسبته 15% و28.7%، على التوالي، خلال الربع الأول والثاني من العام.

وبلغ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الربع الثالث 39.3%، مقارنة بنسبة 41.5% خلال الربع المماثل من العام الماضي.

وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 370.9 مليون درهم، بانخفاض نسبته 12.3%، فيما بلغ هامش هذه الأرباح 38.6%، مقارنة بنسبة 43.8% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما بلغ صافي الأرباح بعد الضريبة 231.1 مليون درهم.