عبدالله بن طوق يبحث تعزيز الشراكة في الأمن الغذائي والاقتصاد الجديد مع رئيس وزراء ولاية أندرا براديش ووزراء في الحكومة الهندية

نيودلهي في 13 نوفمبر/ وام/ عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أربعة لقاءات ثنائية مع معالي ن. تشاندرا بابو نايدو، رئيس وزراء ولاية أندرا براديش، ومعالي بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة في جمهورية الهند، ومعالي رام موهان نايدو كينجارابو، وزير الطيران المدني في جمهورية الهند، ومعالي نارا لوكيش، وزير تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات والاتصالات والحوكمة الرقمية وتنمية الموارد البشرية في حكومة ولاية أندرا براديش، لبحث تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة في قطاعات الأمن الغذائي والاقتصاد الجديد والسياحة وريادة الأعمال والنقل اللوجستي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك على هامش مشاركة معالي عبدالله بن طوق في النسخة الـ 31 من قمة الشراكة التي ينظمها اتحاد الصناعات الهندية "CII"، التي عُقدت في ولاية أندرا براديش، خلال يومي 12 و13 نوفمبر 2026.

وأكد معالي عبدالله بن طوق، خلال اللقاءات، أن دولة الإمارات والهند تجمعهما علاقات إستراتيجية واقتصادية قوية ومتينة، تعكس عمق الشراكة التي تربط البلدين، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، حيث تحرص الدولة على مواصلة العمل مع شركائها في الهند على مستوى القطاعين الحكومي والخاص للارتقاء بالتعاون الاقتصادي إلى آفاق أكثر تقدماً وازدهاراً، وفتح مجالات جديدة أمام مجتمعي الأعمال في البلدين، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي ويعزز تنافسية بيئة الأعمال.

وقال إن التعاون الاقتصادي والسياحي بين الإمارات والهند يشهد نمواً مستمراً، حيث وصل عدد الشركات الهندية العاملة في الإمارات حالياً إلى نحو 256,077 شركة، فيما دخلت 42,355 شركة هندية إلى الأسواق الإماراتية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، وبنسبة نمو بلغت 18.14%

مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، كما بلغ إجمالي عدد رحلات الطيران المباشرة بين دولة الإمارات والهند نحو 1,153 رحلة أسبوعياً خلال أكتوبر 2026.

واستعرض معاليه، خلال لقائه رئيس وزراء ولاية أندرا براديش، رؤية وجهود دولة الإمارات في تطوير التجمعات الاقتصادية، ومن بينها "التجمع الاقتصادي للغذاء"، ودوره الحيوي في بناء منظومة متكاملة تربط مختلف مراحل سلسلة القيمة الغذائية، بدءاً من الإنتاج وصولاً إلى التصنيع والتوزيع، بما يعزز كفاءة المنظومة الغذائية الوطنية، ويرفع مساهمة الأنشطة المرتبطة بها في الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرصاً واعدة للاستثمار وإقامة الشراكات مع الجانب الهندي.

كما تناول الاجتماع فرص الاستفادة من المقومات الاقتصادية التي تتمتع بها ولاية أندرا براديش، وتعزيز حضور الشركات الإماراتية في الولاية، وتبادل الخبرات في تطوير بيئة الأعمال، ودعم نمو الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في بناء شراكات طويلة الأمد على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون بين مجتمعي الأعمال في الجانبين.

وبحث معالي عبدالله بن طوق مع وزير التجارة والصناعة في جمهورية الهند، سبل توسيع آفاق الشراكة الاقتصادية بين البلدين في القطاعات ذات الأولوية، وتبادل الرؤى بشأن التوجهات المستقبلية للسياسات الاقتصادية والتنموية وأولويات المرحلة المقبلة، وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي. وناقش الجانبان فرص الاستفادة من التجارب التنموية لدى البلدين، وفتح مسارات جديدة للتعاون تدعم النمو الاقتصادي، وتسهم في بناء نماذج اقتصادية أكثر استدامة ومرونة، وتعزز قدرة البلدين على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية.

كما ناقش معالي عبدالله بن طوق المري، خلال لقائه وزير الطيران المدني في جمهورية الهند، آفاق تطوير الشراكة الإماراتية الهندية في قطاع الطيران، وتعزيز حركة السفر والسياحة بين البلدين بما يدعم نمو العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وأكد الجانبان متانة العلاقات بين البلدين، وما تشهده من تطور متواصل في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والسياحية، وهو ما انعكس على نمو حركة النقل الجوي، لا سيما أن الهند تصدّرت قائمة الأسواق المصدرة للسياح إلى دولة الإمارات خلال عام 2025، مستحوذةً على 14% من إجمالي الزوار الدوليين.

وبحث معالي عبدالله بن طوق خلال لقائه وزير تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات والاتصالات في حكومة ولاية أندرا براديش، سبل دعم التعاون في تطوير الاقتصاد الرقمي، وتوسيع توظيف الحلول التكنولوجية المتقدمة في دعم نمو الأعمال ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي، فضلاً عن استكشاف فرص التعاون في التكنولوجيا المالية وتطوير تطبيقاتها، بما يسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي، وتحفيز الابتكار، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في البلدين.