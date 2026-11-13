شرطة الشارقة تثري "معرض الشارقة للكتاب" بندوات وجلسات حوارية

الشارقة في 13 نوفمبر/ وام/ نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة سلسلة من الندوات والمحاضرات والجلسات الحوارية ضمن مشاركتها في النسخة الـ45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026، تناولت خلالها مجموعة من القضايا الأمنية والاجتماعية والتقنية والمؤسسية، مستثمرةً هذا المحفل الثقافي الدولي منصةً لتبادل الخبرات وطرح الرؤى المتخصصة وتعزيز التواصل المباشر مع الجمهور بما يسهم في رفع مستوى الوعي بالتحديات الراهنة واستشراف سبل التعامل معها.

واستعرضت شرطة الشارقة عدداً من المحاور المتخصصة شملت إدارة البيانات ودورها في تطوير الأداء الأمني، وتأثير الذكاء الاصطناعي على الأسرة والترابط الاجتماعي والمواجهة الجنائية للجرائم غير التقليدية إلى جانب حقوق الملكية الفكرية والحماية الجنائية والأمن الفكري والتميز المؤسسي الحكومي وتطبيقاته فضلاً عن دور أرقام الاتصال "999 و901" في تقديم الخدمات الشرطية ما يعكس تنوع الموضوعات المطروحة وارتباطها بالتحديات الراهنة.

وتواصل شرطة الشارقة تقديم جلساتها لتسلط الضوء على توظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الخدمات الشرطية وممارسات الجودة وأثرها في تطوير الأداء والوقاية والسلامة ومواجهة جرائم المخدرات المتقدمة ومستقبل الاستقرار الأسري من منظور أمني بما يتيح استعراض أحدث الممارسات والحلول في مختلف المجالات.

وتأتي هذه الندوات امتداداً لنهج القيادة في توظيف المنصات الثقافية لنشر المعرفة وإثراء النقاشات المتخصصة بمشاركة نخبة من ضباطها ومختصيها الذين يقدمون رؤى وتجارب عملية في مجالات العمل الشرطي ويسلطون الضوء على المستجدات والتحديات المستقبلية وسبل التعامل معها بكفاءة ومسؤولية.