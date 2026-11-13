"لجنة المرافق العامة" باستشاري الشارقة تطلع على جهود دائرة شؤون البلديات

الشارقة في 13 نوفمبر/ وام/ عقدت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أمس لقاءً مع دائرة شؤون البلديات بمقر بلدية مدينة الشارقة، للاطلاع على اختصاصات الدائرة وأدوارها الإشرافية والتنسيقية ومجالات عملها في متابعة وتطوير أداء بلديات الإمارة التسع والوقوف على أبرز إنجازاتها ومشروعاتها وخدماتها المقدمة لأفراد المجتمع.

حضر اللقاء، الذي يأتي في إطار استعدادات المجلس لمناقشة سياسة دائرة شؤون البلديات، المهندسة جميلة الفندي الشامسي بجانب أعضاء اللجنة، ومن الأمانة العامة للمجلس سيف بن سويف الكتبي والشيخ خالد المعلا، فيما حضر من جانب الدائرة سلطان محمد بن هويدن رئيس الدائرة والشيخ المهندس محمد بن عبدالله القاسمي مدير الدائرة إلى جانب مديري بلديات مدن الإمارة التسع وممثلي الإدارات والأقسام المعنية.

وتناول اللقاء عرضاً تعريفياً شاملاً لاختصاصات دائرة شؤون البلديات ومسؤولياتها في الإشراف والتنسيق بين بلديات الإمارة، وما تضطلع به من أدوار في تطوير منظومة العمل البلدي، ومتابعة تنفيذ السياسات والخطط الرامية إلى الارتقاء بالخدمات، إلى جانب استعراض مجالات العمل البلدي في القطاعات الفنية والصحة العامة والزراعة والحدائق وخدمات المتعاملين، وما تشهده هذه القطاعات من جهود ومبادرات تطويرية تستهدف رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الحياة في مختلف مدن ومناطق الشارقة.

كما استعرض مسؤولو الدائرة وبلديات الإمارة أبرز المشروعات والإنجازات والخدمات المقدمة وآليات العمل والتنسيق بين الدائرة والبلديات، والجهود المبذولة لتطوير الإجراءات وتيسير الخدمات وتعزيز الاستجابة لاحتياجات المتعاملين، فضلاً عن مناقشة التحديات والمقترحات التي من شأنها دعم التكامل المؤسسي وتحقيق مزيد من التطوير في مختلف مجالات العمل البلدي.

وطرح أعضاء اللجنة خلال اللقاء عدداً من الاستفسارات والملاحظات بشأن مجالات عمل الدائرة والبلديات تناولت آليات الإشراف والتنسيق بين الدائرة والبلديات التسع ومستوى الخدمات الفنية والصحة العامة والجهود المبذولة في الرقابة والتفتيش وتطوير الزراعة والحدائق والمرافق العامة، فضلاً عن خدمات المتعاملين وسبل تسهيل الإجراءات ورفع كفاءة الاستجابة لاحتياجات السكان.

وجرى تبادل الآراء والإيضاحات بشأن تلك المحاور بما يعزز فهم اللجنة لطبيعة الاختصاصات والمسؤوليات والتحديات المرتبطة بالعمل البلدي.

وأكد سلطان محمد بن هويدن، أهمية اللقاء في إطلاع أعضاء المجلس على طبيعة عمل الدائرة واختصاصاتها والجهود التي تبذلها بالتعاون مع بلديات الإمارة، إلى جانب استعراض الإنجازات والتحديات ومناقشة فرص التطوير في مختلف القطاعات البلدية، مؤكداً حرص الدائرة على التعاون وتقديم المعلومات والإيضاحات التي تثري المناقشات المرتقبة، وتسهم في مواصلة تطوير الخدمات البلدية وتعزيز جودة الحياة في الإمارة.

من جانبه أوضح الشيخ المهندس محمد بن عبدالله القاسمي، أن اللقاء أتاح استعراض منظومة العمل البلدي بمختلف محاورها وما تضطلع به الدائرة بالتعاون مع البلديات التسع من مهام في تطوير الخدمات الفنية وتعزيز منظومة الصحة العامة والارتقاء بقطاع الزراعة والحدائق وتطوير خدمات المتعاملين، بما يضمن تكامل الأدوار وتوحيد الجهود في تقديم خدمات بلدية عالية الجودة.

من جانبها أكدت المهندسة جميلة الفندي الشامسي، أهمية الزيارة في التعرف عن قرب إلى اختصاصات دائرة شؤون البلديات وأدوارها في الإشراف والتنسيق بين بلديات الإمارة والاطلاع على منظومة الخدمات التي تقدمها في مختلف المدن والمناطق.

وأشارت إلى أن المجلس يحرص من خلال زيارات لجانه واجتماعاتها مع الجهات الحكومية على تكوين رؤية متكاملة حول طبيعة عملها ومشروعاتها والتحديات التي تواجهها، بما يعزز من موضوعية المناقشات تحت قبة المجلس، ويدعم صياغة توصيات واقعية تسهم في تطوير الأداء الحكومي والاستجابة لاحتياجات المجتمع.