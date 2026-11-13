جائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي تعلن الفائزين بدورتها الـ 17

الشارقة في 13 نوفمبر/ وام/ أعلنت الأمانة العامة لجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي عن أسماء الفائزين في دورتها السابعة عشرة التي حملت عنوان "العمارة في التشكيل العربي.. منازل ومقاربات"، ونظمتها إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الأمانة العامة مع لجنة تحكيم الجائزة في دائرة الثقافة في الشارقة، أمس، للاطلاع على تقرير اللجنة الذي تضمن آلية التحكيم وأسماء الفائزين في هذه الدورة.

وفاز في المركز الأول، الناقد عبد الله سعيد الحبسي من الإمارات عن بحثه "من حكمة المكان إلى خوارزمية الصورة"، ونال الناقد لعسد بن علية من تونس المركز الثاني عن بحثه "عمارة المكان وعمارة الرؤية: تمثلات العمارة وتحولاتها الدلالية في التشكيل العربي المعاصر"، فيما حل في المركز الثالث الناقد شادي عبد الفتاح أبو ريدة من مصر عن بحثه "كينونة الحَجر وتجليات الأثر في مئة عام من التشكيل العربي".

وأكّد محمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة، أمين عام الجائزة، أن فوز الناقد عبدالله الحبسي كأول إماراتي ينال الجائزة منذ تأسيسها يأتي امتداداً لرؤية صاحب السمو حاكم الشارقة في دعم الحركة الإبداعية الإماراتية، ويُعد مؤشراً على تطور البحث النقدي الإماراتي، ويشكّل إضافة نوعية لمسيرة البحث النقدي التشكيلي في الدولة، ويعكس قدرة الكفاءات الإبداعية الإماراتية على الإسهام في المشهد النقدي العربي من خلال دراسات وبحوث تواكب تحولات الفن التشكيلي.

وأضاف أن هذا الفوز سيمثل حافزاً للنقاد الإماراتيين الشباب للمشاركة في الجائزة، بما يسهم في تأسيس جيل جديد من النقاد الإماراتيين القادرين على رفد الحركة النقدية التشكيلية في الدولة بالكثير من المؤلفات التي تناقش أبرز قضايا الفنون التشكيلية.

وأوضح القصير أنه مع إعلان أسماء الفائزين بالجائزة في دورتها الحالية تكون المكتبة النقدية العربية قد رفدت الساحة النقدية بأكثر من 55 ناقداً وناقدة من خلال مشاركات واسعة ومتنوعة، حيث استقبلت هذه الدورة بحوثاً من مختلف الدول العربية في مشهد يعكس خصوصية الجائزة وتميّزها في طرحها الفني والإبداعي على مستوى الوطن العربي، منوّهاً بجهود لجنة تحكيم الدورة الحالية التي ضمّت الدكتورة حنان قصاب من سوريا والدكتور سامي بن عامر من تونس والدكتور يوسف ريحاني، لافتاً إلى أن اللجنة اعتمدت آلية دقيقة للتحكيم واختارت البحوث الفائزة وفق معايير علمية ونقدية.

وأضاف أن اللجنة ناقشت مجموعة كبيرة من البحوث المشاركة في الجائزة لهذا العام في مشهد يعكس حيوية حركة النقد في مجال الفنون البصرية في العالم العربي واتساع دائرة الاهتمام بالبحث النقدي التشكيلي، بما يعزز حضور الجائزة ودورها في تحفيز الدراسات المتخصصة والارتقاء بالممارسة النقدية.

وأشار تقرير لجنة التحكيم إلى أن اللجنة اتفقت على اعتماد شبكة تقييم موحدة تقوم على خمسة محاور هي: إشكالية البحث وجودة الطرح والمنهجية والبناء العلمي والأصالة والإضافة المعرفية والنتائج والآفاق التي يفتحها البحث واللغة والصياغة وجودة الأفكار.

يشار إلى أن جائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي تنفرد عربياً في هذا المجال النقدي تحديداً، كونها الجائزة الوحيدة التي تناقش موضوعاً فنياً حيوياً وتبرز الجهود المبذولة من قبل الكتاب والنقاد والأكاديميين العرب.

وسيتم تكريم ستكرّم الفائزين خلال ديسمبر المقبل، في حفل يُقام بمقر دائرة الثقافة في الشارقة.