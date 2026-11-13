"قمة رأس الخيمة للاستثمار والأعمال 2026" تختتم أعمالها

رأس الخيمة في 13 نوفمبر / وام / اختتمت مساء أمس النسخة الثالثة من قمة رأس الخيمة للاستثمار والأعمال "RAKIS 2026" في مركز رأس الخيمة للمعارض، بعد يومين من النقاشات وتبادل الخبرات والتواصل بين مجتمع الأعمال، تمحورت حول الإمكانات الاستثمارية المتنامية للإمارة والتحولات التي يشهدها مشهدها الاقتصادي.

وأُقيمت القمة يومي 11 و12 نوفمبر الجاري تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وجمعت ممثلين عن الجهات الحكومية وقادة الأعمال والمستثمرين وصنّاع السياسات وخبراء القطاعات المختلفة، لبحث الفرص الناشئة ومناقشة الأولويات الاستثمارية واستكشاف آفاق التعاون بين القطاعات.

وشهدت القمة، التي نظّمتها "فاليانت ماركت سيرفيسز" بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، برنامجاً متكاملاً من الكلمات الرئيسية والجلسات الحوارية والنقاشات القطاعية، تناول الاستثمار والعقارات والإنشاءات والبنية التحتية والتجارة الدولية والخدمات اللوجستية والسياحة والتحول الرقمي والتنمية المستدامة.

وركّز اليوم الأول على مرتكزات البيئة الاستثمارية والتنموية في رأس الخيمة، مستعرضاً أولويات النمو الاستراتيجية للإمارة، وتوطين الصناعة، والفرص العقارية، ومنظومة البنية التحتية.

وتناولت النقاشات جاهزية الإمارة لاستقطاب الاستثمارات، ودور رؤوس الأموال الأجنبية في تعزيز ثقة المستثمرين، والفرص المتنامية في قطاعَي العقارات والتطوير، كما بحثت الجلسات أهمية سلاسل الإمداد المحلية، وقدرات قطاع الإنشاءات، وجاهزية البنية التحتية، ومكانة الإمارة مركزاً إقليمياً للخدمات اللوجستية والتجارة.

وشهد البرنامج مشاركات من كبار ممثلي الجهات الحكومية وقطاعات الأعمال، من بينهم ابتسام علي السعدي من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وأنس حجاوي من هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز"، وفيليبا هاريسون من هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وأليسون غرينيل من "مرجان"، وحسن الشايب من دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، وسامح مهتدي من شركة رأس الخيمة العقارية.

وتواصلت النقاشات بمداخلات ورؤى قطاعية قدّمها ممثلون عن بنك رأس الخيمة الوطني، و"نايت فرانك"، و"كوشمان آند ويكفيلد"، ومجلس الأعمال الإماراتي البريطاني، والسفارة البريطانية لدى الدولة، ومركز رأس الخيمة الدولي للشركات، وغيرها من المؤسسات، مسلّطين الضوء على تكامل أدوار الاستثمار والبنية التحتية والتجارة والتعاون المؤسسي في دفع النمو الاقتصادي.

وفي يومها الثاني انتقلت القمة إلى بحث الممكّنات المستقبلية للنمو الاقتصادي، من خلال نقاشات ركّزت على الجهود الحكومية لتيسير الاستثمار، والسياحة والضيافة، والابتكار التكنولوجي والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية والاستدامة.

وبرزت ضمن محاور اليوم الثاني مناقشة خارطة طريق رأس الخيمة لاستقبال ثلاثة ملايين زائر، وما تتيحه من فرص لتطوير الوجهات والاستثمار في قطاع الضيافة وتحقيق نمو سياحي مستدام، كما استعرض البرنامج إمكانات الإمارة لتكون مقراً لمؤسسي الشركات من مختلف أنحاء العالم، وتنامي ارتباطها بالأسواق الدولية، بما فيها الأسواق الأوروبية.

وحظيت التكنولوجيا والابتكار بحضور بارز، إذ ناقش خبراء القطاعات دور الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية في إحداث تحولات في قطاعات العقارات والإنشاءات والضيافة، كما أكّدت النقاشات المتعلقة بالصناعة 4.0 أهمية تعزيز البنية التحتية المادية والتكنولوجية التي يرتكز عليها التطور الصناعي.

واختتمت القمة برنامجها الموضوعي بتركيز على الطاقة المستدامة والتكنولوجيا النظيفة وتخزين الطاقة والاقتصاد الأخضر، حيث بحث المتحدثون إسهام التنمية المستدامة والبنية التحتية للمرافق والاستثمارات المسؤولة بيئياً في تعزيز المرونة الاقتصادية والقدرة التنافسية على المدى الطويل.

وشملت قائمة المتحدثين والمشاركين في اليوم الثاني نبيل عرنوس من "إنوفيشن سيتي" ولوسي بيرغر من الاتحاد الأوروبي وإميل بيتروف من هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة وتوماس إتش شبانرينغ من الاتحاد للماء والكهرباء والدكتور سميع الله خان من "NDC"، وعبد اللطيف البتاوي من مجلس الإمارات للأبنية الخضراء وكيم بيندفيلد من "راك غاز"، إلى جانب ممثلين عن بلدية رأس الخيمة ومؤسسات أخرى من قطاعات مختلفة.

وإلى جانب الجلسات الرسمية، وفّرت "RAKIS 2026" منصة للشركات والمستثمرين وممثلي المؤسسات لتبادل الرؤى، واستكشاف الشراكات المحتملة، وتحديد الفرص المتاحة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية برأس الخيمة.

وشكّل المعرض المصاحب أحد أبرز ملامح القمة، إذ شهدت أجنحته حركة نشطة وتفاعلاً واسعاً بين الجهات المشاركة والمستثمرين والزوار على مدار اليومين، وجمع المعرض جهات حكومية بارزة وكبرى شركات التطوير العقاري والمؤسسات المالية وشركات الاستشارات الهندسية ومزوّدي حلول البنية التحتية والشركات الناشئة، موفّراً منصة لاستعراض المشاريع والمنتجات والخدمات والقدرات، واستكشاف فرص تجارية جديدة.

وشهد المعرض إقبالاً لافتاً ونقاشات تجارية نشطة ولقاءات لتوسيع شبكات الأعمال، أتاحت للجهات المشاركة التواصل مع عملاء محتملين ومستثمرين وشركاء استراتيجيين، كما شهد اليومان توقيع عدد من مذكرات التفاهم، بما يعكس الاهتمام التجاري الذي ولّدته القمة ودورها في تيسير إقامة شراكات وأوجه تعاون تجاري جديدة.

وجاءت النسخة الثالثة امتداداً لطموح القمة المتواصل لتعزيز انفتاح الإمارة على مجتمع الأعمال الدولي، وتشجيع مشاركة أوسع للوفود التجارية، وتوطيد الروابط بين الشركات المحلية والدولية.

ومن خلال جمع الأطراف المعنية بمختلف مكوّنات المنظومة الاستثمارية، سعت القمة إلى مساعدة الشركات على استكشاف فرص دخول السوق وتوسيع عملياتها واتخاذ خطوات عملية نحو النمو في رأس الخيمة.

وفي إطار التطلّع إلى المرحلة المقبلة، أكّد المنظّمون التزامهم بمواصلة تطوير القمة من خلال نسختها الرابعة، والبناء على ما تحقق من تقدّم وشراكات خلال النسخ الثلاث الماضية.

وستركّز النسخة المقبلة بصورة أكبر على تيسير التواصل المثمر بين مجتمع الأعمال، واستقطاب الوفود التجارية الدولية، وتعزيز مشاركة المستثمرين، وإتاحة مزيد من الفرص أمام الشركات لاستكشاف دخول الأسواق والتوسّع والتعاون عبر الحدود.