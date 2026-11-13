"الأرشيف والمكتبة الوطنية" يستعرض جهوده في إدارة المعرفة خلال مؤتمر بمكتبة الإسكندرية

أبوظبي في 13 نوفمبر/ وام/ شارك الأرشيف والمكتبة الوطنية، ممثلاً بسعادة الدكتور عبد الله ماجد آل علي مديره العام، افتراضياً، في النسخة الأولى من المؤتمر الدولي للمكتبات في العصر الرقمي 2026، الذي نظمته مكتبة الإسكندرية تحت شعار "تطوير المكتبات ودورها في التنوير والحوار الثقافي"، بمشاركة نخبة من ممثلي المؤسسات المهنية الدولية والإقليمية والمتخصصين في مجالات المكتبات والمعلومات والتكنولوجيا والنشر.

وتأتي المشاركة في إطار حرص الأرشيف والمكتبة الوطنية على تعزيز حضوره في المحافل المهنية والثقافية الدولية، ومواكبة التحولات المتسارعة في قطاع المكتبات والمعلومات، وتبادل الخبرات في مجالات إدارة المعرفة والتحول الرقمي، وتطوير المكتبة الوطنية وإثراء محتواها المعرفي والثقافي والارتقاء بخدماتها لتلبية احتياجات الباحثين والدارسين والمهتمين بتاريخ دولة الإمارات وتراثها.

وتمحورت المشاركة حول إدارة المعرفة والصناعات الرقمية، ودور المكتبات في إنتاج المحتوى الفكري والعلمي وإتاحته، مستندة إلى ما يزخر به الأرشيف والمكتبة الوطنية من إصدارات ومجموعات ومصادر معلومات تشكل رصيداً معرفياً مرجعياً، وتسهم في دعم البحث العلمي وتعزيز الوعي بتاريخ الدولة.

وأكد سعادة الدكتور عبد الله ماجد آل علي، أن تطوير المكتبات في العصر الرقمي تجاوز تحديث البنية التكنولوجية وتوظيف الأدوات الرقمية، ليشمل إدارة المعرفة وإنتاج المحتوى الموثوق وإتاحته، وتطوير الخدمات بما يواكب احتياجات الأجيال الجديدة، ويعزز دور المكتبات في نشر الثقافة وترسيخ الحوار الحضاري، مشيرًا إلى أن الأرشيف والمكتبة الوطنية يواصل تطوير خدماته ومنصاته الرقمية، من خلال بوابة الأرشيف الرقمي للخليج العربي، ومنصة ذاكرة الإمارات الرقمية، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير أدوات البحث وتحليل الصور والوجوه، وتيسير الوصول إلى المجموعات الأرشيفية، بما يدعم إتاحة مصادر المعرفة والاستفادة منها.

وأضاف أن هذه الجهود تمتد إلى دعم البحث العلمي وصناعة النشر، من خلال قيادة تحالف المعرّفات الرقمية الدائمة في الدولة، الذي يعزز اكتشاف المخرجات البحثية الإماراتية وإتاحتها عالمياً، والانضمام إلى منتدى البحوث المفتوحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دعماً للعلوم المفتوحة والتعاون الأكاديمي، فضلاً عن خدمات الترقيم الدولي الموحد للكتب والدوريات، بما يسهم في تنظيم الإنتاج الفكري والثقافي والتعريف به وفق المعايير الدولية.

وأكد أن المكتبات الوطنية تضطلع بمسؤولية استراتيجية في حفظ الذاكرة الثقافية والعلمية للدول، وصون رصيدها المعرفي وإتاحته للأجيال، مشدداً على أهمية التكامل بين الحفظ والإتاحة، والتوظيف المسؤول للتقنيات الحديثة، وتعزيز التعاون العربي وتبادل الخبرات، لبناء منظومة معرفية مترابطة تدعم البحث والإبداع وتحفظ الهوية الثقافية.

وأعرب سعادته عن شكره لمكتبة الإسكندرية على جهودها في خدمة الثقافة المتخصصة والارتقاء بقطاع المكتبات والمعلومات، مشيداً بدورها في جمع المؤسسات المهنية والخبراء من مختلف دول العالم لتبادل الرؤى والخبرات بشأن مستقبل المكتبات، مؤكداً استعداد الأرشيف والمكتبة الوطنية للتعاون معها في تنظيم الفعاليات والمبادرات ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز الشراكة الثقافية والمعرفية بين المؤسستين.

وأكد حرص الأرشيف والمكتبة الوطنية على أن تكون المكتبة الوطنية في دولة الإمارات ضمن كبريات المكتبات الوطنية في العالم، ومنارة حضارية وثقافية تعكس مكانة الدولة وتقدمها العلمي والمعرفي، ومرجعاً وطنياً ومركزاً ثقافياً ومعلوماتياً يحفظ تراثها ويوثق مسيرتها الحضارية، ويتيح مصادر المعرفة للباحثين والمهتمين، ويعزز حضور الهوية الوطنية محلياً ودولياً.