جامعة الإمارات تنظم حوارًا حول إرثها ومستقبلها ضمن الاحتفالات بيوبيلها الذهبي

العين في 13 نوفمبر/ وام/ جمعت جامعة الإمارات العربية المتحدة، مساء أمس، نخبة من الشخصيات الوطنية والأكاديمية من خريجيها في ثاني أيام احتفالها بيوبيلها الذهبي، خلال برنامج أُقيم في المعهد الإسلامي بمنطقة العين، وخصّص مساحة للحوار حول مسيرة الجامعة الوطنية الأم وآفاقها المستقبلية.

وجاء برنامج اليوم الثاني ضمن احتفالات الجامعة تحت شعار "إرثٌ عريق… ومستقبلٌ واعد"، ليصل بين شهادات وتجارب عاصرت مسيرتها، ورؤى تتطلع إلى دورها في العقود المقبلة، بحضور عدد من المسؤولين والقيادات الأكاديمية ومنتسبي الجامعة وخريجيها وطلبتها.

وتحت عنوان "إرث عريق… محطات مضيئة من مسيرة الجامعة الوطنية الأم"، عُقدت الجلسة الحوارية الأولى بمشاركة معالي الدكتور مغير الخييلي، الأمين العام لمؤسسة إرث زايد الإنساني، ومعالي حميد محمد القطامي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والحيوية، وأدارها الكاتب والإعلامي محمد الحمادي.

وخصّصت الجلسة مساحة لاستعادة محطات من تاريخ الجامعة عبر تجربة ضيفيها، وتسليط الضوء على مكانتها في مسيرة التعليم بالدولة، وصلتها بإعداد أجيال تولّت مسؤولياتها في مختلف ميادين العمل الوطني.

وانتقل الحوار من استعادة المسيرة إلى استشراف آفاقها في الجلسة الثانية، التي حملت عنوان "مستقبل واعد… مسيرة ممتدة نحو آفاق تستشرف المستقبل"، بمشاركة معالي مريم خلفان الرومي والدكتور محمد البيلي، وأدارها فيصل بن حريز، مدير نادي أبوظبي للصحافة.

وفتحت الجلسة المجال لقراءة مستقبل الجامعة في ضوء تجربتها العريقة، وما يحمله تطور التعليم والمعرفة من فرص ومسؤوليات، لتتكامل مع الجلسة الأولى في تقديم نظرة تربط تاريخ المؤسسة بتطلعات المستقبل.

وشهد الحفل منح وسام اليوبيل الذهبي لرؤساء ومديري الجامعة السابقين، في إحدى أبرز محطات اليوم الثاني، تقديراً لقامات قيادية مرموقة ساهمت في تحقيق رؤية ورسالة الجامعة نحو التميز والريادة المحلية والعالمية.

واختتمت الجامعة بذلك احتفالاتٍ استمرت يومين بيوبيلها الذهبي، اجتمع خلالهما التكريم والفنون الوطنية والحوار، بحضور شخصيات وأجيال يجمعها الارتباط بمؤسسة أسهمت على مدى خمسين عامًا في التعليم وبناء القدرات الوطنية وخدمة المجتمع.