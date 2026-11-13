النسخة الثالثة من "مهرجان منصور" تنطلق 26 نوفمبر

أبوظبي في 13 نوفمبر/ وام/ تنطلق فعاليات النسخة الثالثة من "مهرجان منصور"، خلال الفترة من 26 إلى 29 نوفمبر الجاري، في حديقة بوابة ياس الشمالية بأبوظبي، بمجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية والتجارب التفاعلية المخصصة للأطفال والعائلات، وذلك بالتزامن مع "عام الأسرة 2026".

ويعود المهرجان هذا العام بعد أن استقطبت نسخته السابقة نحو 29 ألف زائر، ليقدم تجارب تجمع بين الترفيه والتعلم والاستكشاف، وتتيح للأطفال وأولياء أمورهم التفاعل مع شخصيات الرسوم المتحركة الإماراتية المحبوبة "منصور" وأصدقائه.

وتتوزع فعاليات المهرجان على سبع مناطق تفاعلية، تشمل "بيت منصور"، و"خيمة ظبية" و"أصدقاء ظبية"، ومنطقتي "ملاهي نانو" و"ميدان التحدي"، إلى جانب منطقتي "المستكشف الصغير"، و"لمة ولقمة".

ويشهد المهرجان مسيرات استعراضية لشخصيات منصور وأصدقائه، إلى جانب عروض مسرحية حية تقام على مدار الأيام الأربعة، بما يمنح الأطفال فرصة لقاء شخصياتهم المفضلة والتفاعل معها.

ويقدم المهرجان هذا العام تجربة فنية مبتكرة تتمثل في لوحة جدارية رقمية تشارك العائلات في إنشائها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لكل عائلة الإسهام في عمل فني مشترك يجمع بين الإبداع والتكنولوجيا، ويعزز مفهوم المشاركة العائلية.

ويواصل "مهرجان منصور" في نسخته الثالثة تقديم تجارب مستوحاة من عالم الرسوم المتحركة الإماراتية، تجمع بين الترفيه والتعليم والتفاعل، وتسهم في تنمية خيال الأطفال وتشجيعهم على الإبداع والاكتشاف، إلى جانب توفير مساحة تجمع مختلف الأجيال في أنشطة مشتركة تعكس أهداف "عام الأسرة".

وتقام نسخة عام 2026 من المهرجان بتنظيم "بداية"، وبرعاية "أدنوك"، وبمشاركة "Eventy" و"Nael Media" كشريكين استراتيجيين، و"أوقاف أبوظبي" كشريك مجتمعي، و"سند" كشريك في قطاع الطيران، و"مصدر" كشريك للاستدامة، و"مبادلة" كشريك للطاقة.