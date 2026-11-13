أمين عام "بيئة أبوظبي": 30 عاماً من الإنجازات البيئية رسّخت ريادة أبوظبي عالمياً في صون الطبيعة واستدامة مواردها

أبوظبي في 13 نوفمبر/ وام/ أكدت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، أن مسيرة الهيئة على مدى 30 عاماً أسهمت في ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي مركزاً عالمياً للريادة البيئية، من خلال منظومة متكاملة لصون الطبيعة وحماية الموارد الطبيعية، تستند إلى التشريعات والمعرفة العلمية والشراكات الفاعلة.

وقالت سعادتها، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات / وام /، على هامش الاحتفال بالذكرى الثلاثين لتأسيس هيئة البيئة – أبوظبي، الذي أقيم برعاية وحضور سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إن هذه المسيرة انطلقت من رؤية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى مفاهيم الانتماء إلى الأرض واحترام مواردها الطبيعية والمحافظة عليها، وغرس مسؤولية صون البيئة للأجيال القادمة.

وأضافت أن دعم القيادة الرشيدة ومتابعتها أسهما في ترسيخ هذه المسؤولية وتحويلها إلى نهج مؤسسي متكامل، انعكس في تحقيق إنجازات نوعية في حماية التنوع البيولوجي واستدامة الموارد الطبيعية.

وأوضحت أن المحميات الطبيعية في إمارة أبوظبي تشكل اليوم نحو 20% من مساحتها البرية والبحرية، وتندرج ضمن شبكة زايد للمحميات، فيما ارتفع مؤشر الصيد البحري المستدام من 8% إلى 100%، إلى جانب زراعة أكثر من 75 مليون شجرة قرم خلال الأعوام الماضية.

وأكدت أن هذه الإنجازات أسهمت في بناء منظومة بيئية أكثر صموداً واستدامة، تدعم جودة الحياة وتحافظ على الموارد الطبيعية، بما يشمل التربة والهواء والمياه والبيئة البحرية والمياه الجوفية.

وأشارت إلى أن تحقيق هذه المكتسبات جاء ثمرة جهود تشاركية تكاملت فيها أدوار الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية وأفراد المجتمع، الذين أسهموا في حمل مسؤولية حماية البيئة وصون مواردها.

وقالت إن المرحلة المقبلة ستركز على مواصلة تنفيذ استراتيجية الهيئة لمواجهة التحديات البيئية والمناخية، وتوظيف التقنيات الحديثة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في حماية الإرث الطبيعي، وتعزيز استدامة الموارد وبناء مستقبل مزدهر لإمارة أبوظبي.

وأكدت أن الاحتفاء بمرور 30 عاماً على تأسيس الهيئة يجسد مواصلة الالتزام بالأمانة البيئية والوفاء للأرض، والعمل على حماية مواردها وصونها بما يضمن حقوق الأجيال القادمة.