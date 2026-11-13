تعاون بين جامعة الفجيرة و"مالية الفجيرة" لتعزيز التكامل المؤسسي

الفجيرة 13 نوفمبر/ وام/ وقّعت جامعة الفجيرة مذكرة تفاهم مع الدائرة المالية بحكومة الفجيرة، بهدف ترسيخ أطر التعاون المشترك، وتبادل الخبرات والمعارف، وتطوير المبادرات النوعية التي تسهم في الارتقاء بالأداء المؤسسي ودعم مسيرة التنمية المستدامة في إمارة الفجيرة.

حضر التوقيع، سعادة الدكتور سليمان الجاسم، رئيس جامعة الفجيرة، وسعادة علي مصطفى محمد، مدير عام الدائرة المالية بحكومة الفجيرة، في خطوة تعكس حرص الجانبين على بناء شراكة استراتيجية فاعلة، وتعزيز التكامل بين القطاعين الأكاديمي والحكومي، والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لتحقيق الأهداف المشتركة.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى فتح آفاق أوسع للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات المهنية، ودعم فرص التطوير والتأهيل وبناء القدرات، بما يسهم في تنمية الكفاءات الوطنية، وتطوير الممارسات المؤسسية، وتعزيز الربط بين المخرجات الأكاديمية ومتطلبات بيئة العمل.

وأكد سعادة الدكتور سليمان الجاسم، أن توقيع المذكرة يأتي امتداداً لنهج الجامعة في بناء شراكات استراتيجية مستدامة مع المؤسسات الوطنية، مشيراً إلى أن التعاون مع الدائرة المالية بحكومة الفجيرة يمثل فرصة لتعزيز التكامل بين المعرفة الأكاديمية والخبرة المؤسسية، وتطوير مجالات التعاون التي تخدم الطلبة والمجتمع، وتواكب الأولويات التنموية للإمارة.

وأضاف أن الجامعة تواصل العمل على ترسيخ مكانتها مؤسسةً أكاديميةً رائدةً وشريكاً فاعلاً في التنمية، من خلال توظيف إمكاناتها العلمية والبحثية، وتعزيز التعاون مع مختلف القطاعات، بما يدعم إعداد كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على الإسهام في مسيرة التطوير والابتكار.

من جانبه، أكد سعادة علي مصطفى محمد، أن توقيع مذكرة التفاهم يجسد حرص الدائرة على تبني نهج مؤسسي قائم على الشراكات الفاعلة وتكامل الجهود، بما يسهم في تطوير منظومة العمل المالي الحكومي ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وأشار إلى أن الاستثمار في المعرفة وتنمية رأس المال البشري يمثلان ركيزتين أساسيتين في تحقيق التميز المؤسسي، مؤكداً أهمية الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والبحثية في تطوير الحلول والممارسات المبتكرة، وتعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية لمواكبة المتغيرات المستقبلية، بما يدعم التوجهات الاستراتيجية للدائرة ويسهم في تحقيق الاستدامة المالية والتنمية الشاملة في إمارة الفجيرة.