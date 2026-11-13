نهيان بن مبارك يزور الكونجرس العالمي الـ 46 للطب العسكري

أبوظبي في 13 نوفمبر/ وام/ زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، فعاليات الكونجرس العالمي السادس والأربعين للطب العسكري – أبوظبي 2026، الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي في مركز أدنيك أبوظبي، بتنظيم من وزارة الدفاع، وبالتعاون مع مجموعة "أدنيك"، إحدى شركات "مُدن"، وتحت إشراف اللجنة الدولية للطب العسكري، بمشاركة نخبة من القيادات العسكرية والطبية والخبراء والمتخصصين والباحثين من مختلف دول العالم.

واطلع معاليه، خلال جولته في المعرض المصاحب للكونجرس، على أحدث الحلول والتقنيات والابتكارات في مجالات الطب العسكري والرعاية الصحية، حيث استمع إلى ممثلي الجهات والشركات المشاركة حول أبرز المبادرات والتقنيات الطبية المتقدمة، ودورها في تطوير منظومات الرعاية الصحية وتعزيز الجاهزية الطبية والاستجابة للحالات الطارئة والأزمات والكوارث.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك، أن استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث العالمي تجسد نهجها الراسخ في ترسيخ قيم التعايش وتعزيز الحوار والتعاون بين الشعوب، وتعكس مكانتها مركزاً دولياً يجمع الخبرات والكفاءات من مختلف دول العالم لتبادل المعرفة وتطوير الحلول المشتركة التي تخدم الإنسان وتحمي حياته، انطلاقاً من رؤيتها التي تضع الإنسان في صميم أولويات التنمية والتقدم.

وقال إن الطب رسالة إنسانية نبيلة تتجاوز الحدود والاختلافات، وتجتمع حولها الشعوب والمؤسسات لخدمة الإنسان وصون كرامته وحماية حياته، ويجسد هذا الكونجرس القيم التي تؤمن بها الإمارات، القائمة على التسامح والتعايش والتعاون الدولي، من خلال جمع نخبة من الخبراء والمتخصصين من مختلف دول العالم تحت مظلة العلم والمعرفة، لتبادل الخبرات وتعزيز الجاهزية الطبية وتطوير قدرات الاستجابة للتحديات الصحية والإنسانية المشتركة.

وأضاف معاليه أن استضافة أبوظبي لهذا التجمع العلمي الدولي تعكس الثقة العالمية بمكانة الإمارات وقدرتها على بناء جسور التواصل والتعاون بين الدول والمؤسسات، مؤكداً أن الطب العسكري يمثل نموذجاً للتعاون الإنساني الذي تتكامل فيه الجهود والخبرات لإنقاذ الأرواح وتقديم الرعاية الطبية في أصعب الظروف.

ويُعقد الكونجرس خلال الفترة من 9 إلى 13 نوفمبر 2026 تحت شعار "جاهزون للاستجابة.. راسخون في الصمود"، بمشاركة أكثر من 2,000 مشارك ونحو 300 متحدث يمثلون أكثر من 120 دولة، إلى جانب استعراض أكثر من 700 ملخص بحثي ضمن برنامج علمي يغطي ما يزيد على 40 تخصصاً في المجالات الطبية والصحية.

ويتناول البرنامج العلمي للكونجرس أحدث المستجدات والابتكارات في الطب العسكري والمدني، بما يشمل توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية في الرعاية الصحية، والاستجابة للإصابات الجماعية والكوارث، والإخلاء الطبي، والصحة النفسية وإعادة التأهيل، إلى جانب تعزيز التكامل بين المنظومتين الطبية العسكرية والمدنية، وتطوير قدرات الاستجابة الطبية في مناطق العمليات.