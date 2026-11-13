"الشارقة الدولي للكتاب" يضيء على المبادرات التي رسخت مكانة الإمارة الثقافية

الشارقة في 13 نوفمبر/ وام/ سلطت جلسة "المبادرات الثقافية الإيجابية في الشارقة" ضمن فعاليات الدورة الـ45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب الضوء على أبرز المبادرات والمشروعات التي أسهمت في ترسيخ مكانة الشارقة مركزاً للثقافة والمعرفة، واستعرضت المحطات الرئيسية في مسيرة الإمارة الثقافية بدءاً من انطلاق "ثورة الثقافة" عام 1979 وصولاً إلى المبادرات المعاصرة التي تشمل مجالات الأدب والفنون والفكر والتراث.

واستضافت الجلسة الباحث والناشر مصطفى جاويش الذي تناول ارتباط اسم الشارقة بالثقافة بمفهومها الشامل، مشيراً إلى أن هذه المكانة جاءت ثمرة رؤية واضحة ومسار متواصل من المبادرات النوعية التي امتدت آثارها إلى مختلف جوانب الحياة الثقافية والمجتمعية.

و أشار جاويش إلى ما أورده صاحب السمو حاكم الشارقة في كتابه "حصاد السنين" الذي وثّق فيه مراحل تطور العمل الثقافي في الإمارة، مشيراً إلى أن بنود الخطة الثقافية كانت قد تبلورت مع نهاية عام 1981 وأن الأنشطة الثقافية في الشارقة تطورت خلال ثلاثة عقود من ثلاثة أنشطة إلى نحو 1600 نشاط سنوياً في دلالة على اتساع المشروع الثقافي وتنوع مجالاته.

وسلط الضوء على معرض الشارقة الدولي للكتاب بوصفه إحدى المبادرات الثقافية التي تطورت عبر العقود، مستعرضاً تنوع برامجه وأنشطته التي تجمع الناشرين والكتّاب والمفكرين والقراء، كما تناول تجربة مبادرة "ثقافة بلا حدود" وأثرها في تعزيز القراءة ونشر المعرفة بوصفها إحدى المبادرات الرائدة التي تعكس مسيرة الشارقة الثقافية.

وتطرق جاويش إلى المحطات التي شهدت اختيار الشارقة عاصمة للثقافة العربية وعاصمة للثقافة الإسلامية وعاصمة عالمية للكتاب، موضحاً أن الإمارة اختيرت عاصمة للثقافة العربية عام 1998 وعاصمة للثقافة الإسلامية عام 2014 وعاصمة للصحافة العربية عام 2016، قبل أن تنال لقب العاصمة العالمية للكتاب عام 2019، مستعرضاً ما رافق هذه الألقاب من مبادرات وبرامج ومشروعات ثقافية، ودورها في إبراز تجربة الإمارة وتعزيز علاقاتها الثقافية مع مختلف دول العالم.

واختتم الجلسة باستعراض المبادرات التي تحتضنها الشارقة في مجالات المسرح والشعر والتراث والخط العربي، مشيراً إلى أن تنوع هذه المشروعات وتكاملها يعكسان شمولية الرؤية الثقافية للإمارة وحرصها على رعاية مختلف أشكال الإبداع والحفاظ على الموروث الحضاري إلى جانب دعم الأدب والفكر والفنون المعاصرة.