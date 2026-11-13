الجواد "كينج ميكر" بطلا لسباق "تحضيري" كأس رئيس الدولة للخيول العربية





أبوظبي في 13 نوفمبر/ وام/أحرز الجواد "آر بي كينج ميكر" لمحمد علي سيف المزيني، بإشراف طحنون العلوي، وقيادة حمد البوسعيدي، لقب سباق "تحضيري" كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة" الفئة الثالثة.

وجاء السباق التحضيري أمس على مضمار أبوظبي بمشاركة 14 من نخبة الخيول عمر 4 سنوات فما فوق، ضمن الأمسية الرابعة في الموسم الجديد، وتضمنت 7 أشواط للخيول العربية والمهجّنة الأصيلة، بإجمالي جوائز 511 ألف درهم، تمهيدا للحدث المقرر يوم السبت 12 ديسمبر المقبل، ضمن احتفالات موسم اليوبيل الذهبي ومرور 50 عاماً على إرث الفروسية في أبوظبي.





وحقق "آر بي كينج ميكر" الفوز في الشوط الرابع لمسافة 2200 متر، وجوائزه 111 ألف درهم، بزمن قدره 2:26:46 دقيقة، بعد منافسة قوية مع نخبة الخيول.





وحصدت المهرة "توركواز" لإسطبلات العجبان، بإشراف عبد الله الحمادي، وقيادة الفارس صموئيل لجري، الفوز في ديربي أبوظبي "التحضيري" في الشوط الثالث للخيول عمر أربع سنوات لمسافة 2200 متر، وجوائزه 66 ألف درهم.





وتفوقت الفرس "أيه أف صقاره" لخالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست أورتيل، وقيادة سيلفستر دي سوسا، في سباق ياس للسرعة "التحضيري"، في الشوط الأول لمسافة 1200 متر للخيول عمر أربع سنوات فما فوق، وجوائزه 66 ألف درهم.





وأهدى "يه إف الطرف" الثنائية لخيول خالد خليفة النابودة والمدرب أرنست أورتيل، وقيادة برناردو بينيرو، بتصدر الشوط الثاني لمسافة 1200 متر على لقب كأس الوثبة "ستاليونز" لملاك الإسطبلات الخاصة للخيول (توليد الإمارات) وجوائزه 70 ألف درهم.





وأسفرت منافسات الشوط الخامس لمسافة 1600 متر عن فوز الفرس "عصماء عذبة"، لعذبة للسباقات، بإشراف ماشيى كاكيبريك، وقيادة صموئيل لجري "ثنائية"، بلقب "بني ياس مايل"، وجوائزه 66 ألف درهم.





وذهب لقب "ثندر هوف مايل" في الشوط السادس لمسافة 1600 متر، للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فما فوق إلى "إنر سيتي" لخليفة بن دسمال، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة جول موبيان، وجوائزه 66 ألف درهم.





واختتم "جدال" لـ(أ.ر.م ريسنج) بإشراف إد كريسفورد، وقيادة سيلفستر دي سوسا (ثنائية)، الأمسية بحصد لقب الشوط السابع لمسافة 1400 متر للخيول عمر ثلاث سنوات فما فوق على لقب "ذا ماري تايم سبرنت"، وجوائزه 66 ألف درهم.