انطلاق مؤتمر ومعرض التميّز في رعاية الأورام بدبي

دبي في 13 نوفمبر/ وام/ انطلقت اليوم، في فندق "إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي" بدبي، فعاليات الدورة السابعة عشرة من مؤتمر ومعرض التميّز في رعاية الأورام (EIOC 2026)، بمشاركة أكثر من 3,500 من نخبة خبراء الأورام على المستويين الإقليمي والدولي، والمتخصصين في الرعاية الصحية والباحثين وممثلي أبرز المؤسسات الصحية والجهات العاملة في القطاع.

ويُعقد المؤتمر على مدى ثلاثة أيام تحت شعار «عصر جديد من رعاية مرضى السرطان»، ويشكّل منصة متعددة التخصصات لتبادل المعرفة العلمية وتعزيز التعاون المهني واستعراض أحدث التطورات التي ترسم ملامح مستقبل رعاية مرضى السرطان. وبمشاركة أكثر من 56 دولة، وأكثر من 200 متحدث من الخبراء والمتخصصين، إلى جانب 30 جهة من شركاء القطاع، يعزز مؤتمر ومعرض التميّز في رعاية الأورام 2026 مكانته بوصفه ملتقى إقليمياً مهماً لمجتمع طب الأورام، ومنصة للإسهام في تطوير رعاية مرضى السرطان في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال سعادة السفير البروفيسور عبدالسلام المدني، رئيس اندكس القابضة، سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي: «كُل اكتشاف علمي جديد في أبحاث السرطان يحمل معه القدرة على تغيير حياة إنسان، ويمنح كل تقدّم في أساليب العلاج أملاً جديداً للمرضى وعائلاتهم. ويتمثل التحدي العالمي اليوم في تسريع انتقال الاكتشافات العلمية من مراكز الأبحاث إلى الممارسات الطبية، وتحويلها إلى تحسينات ملموسة في الرعاية المقدمة لمرضى السرطان».

وأضاف سعادته: «تدرك دبي أهمية جمع الخبرات الطبية العالمية وتوحيد جهودها لتحقيق هذه الغاية، ونعمل من خلال هذا الملتقى على تعزيز الروابط بين البحث العلمي والممارسة السريرية وقطاع الرعاية الصحية، بما يتيح تحويل التقدّم العلمي إلى نتائج ملموسة تنعكس إيجاباً على حياة المرضى. ونسعى إلى الإسهام في رسم مستقبل تصبح فيه رعاية مرضى السرطان أكثر فاعلية، وأوسع نطاقاً من حيث إمكانية الوصول إليها، وأكثر استجابة لاحتياجات المرضى في منطقتنا ومختلف أنحاء العالم».

وقالت الدكتورة شاهينة داود، رئيسة المؤتمر: «يمثل المؤتمر والمعرض منصة مهمة تجمع نخبة من خبراء الأورام والمتخصصين في الرعاية الصحية من مختلف أنحاء العالم، لتبادل المعرفة واستعراض أحدث المستجدات العلمية واستكشاف آفاق جديدة في مجال رعاية مرضى السرطان. ويؤكد شعار المؤتمر لهذا العام، "عصر جديد من رعاية مرضى السرطان"، أهمية التعاون متعدد التخصصات والابتكار العلمي ودمج الأساليب العلاجية الناشئة لتحسين نتائج المرضى. ومن خلال هذه النقاشات والخبرات المشتركة للمشاركين الدوليين والإقليميين، نسعى إلى الإسهام في مواصلة تطوير رعاية مرضى السرطان في دولة الإمارات والمنطقة».

ويتضمن البرنامج العلمي أكثر من 13 جلسة تغطي مجموعة واسعة من تخصصات الأورام، بمشاركة نخبة من المتخصصين في طب الأورام بفروعه الطبية والسريرية والجراحية والإشعاعية، وأمراض الدم، وتمريض الأورام، والصيدلة، والدفاع عن حقوق المرضى، والمهن الصحية المساندة. ومن خلال النقاشات التي يقودها الخبراء والعروض العلمية وتبادل الخبرات السريرية، يناقش المؤتمر الأساليب العلاجية الناشئة، والتطورات في أبحاث السرطان، والتقنيات المبتكرة، والممارسات المتطورة في رعاية المرضى متعددة التخصصات.

ويولي برنامج هذا العام اهتماماً خاصاً بتعزيز التعاون بين تخصصات الأورام ومختلف مجالات الرعاية الصحية، انطلاقاً من أهمية اعتماد نهج متكامل لتحسين نتائج العلاج. وتتيح الجلسات للمشاركين فرصة مناقشة التحديات الراهنة، وتبادل الرؤى والخبرات السريرية، واستكشاف سبل توظيف الابتكار العلمي والاستراتيجيات العلاجية الحديثة في تطوير أساليب أكثر فاعلية وتخصيصاً لعلاج السرطان.

كما يشهد المؤتمر تقديم أكثر من 60 ملصقاً علمياً، تتيح للباحثين والمتخصصين في الرعاية الصحية عرض أبحاثهم واستعراض نتائج دراساتهم وتبادل المعارف، بما يسهم في دعم تطور العلوم والمعارف في مجال الأورام. ويقدم البرنامج 61 ساعة تعليم طبي مستمر معتمدة من هيئة الصحة بدبي، دعماً للتطوير المهني المستمر وتعزيز الخبرات والكفاءات السريرية لدى المشاركين من العاملين في القطاع الصحي.

ومن خلال برنامجه العلمي المتكامل ومشاركة الخبراء من مختلف دول العالم، يسعى مؤتمر ومعرض التميّز في رعاية الأورام 2026 إلى تشجيع الحوار البنّاء، وتيسير تبادل الخبرات، ودعم تبني الأساليب المبتكرة التي تسهم في مواصلة تطوير رعاية مرضى السرطان. كما يؤكد المؤتمر تنامي دور دبي وجهةً للمعرفة الطبية المتخصصة والتعاون العلمي الدولي وتطوير قطاع الرعاية الصحية.

ومع استمرار فعاليات المؤتمر، من المتوقع أن تسهم جلساته ولقاءاته المهنية في إثراء النقاشات العلمية، وتعزيز شبكات التواصل الإقليمية والدولية، ودعم الجهود الرامية إلى تطوير رعاية مرضى السرطان من خلال البحث العلمي والابتكار والتعاون متعدد التخصصات.

وتنظم المؤتمر اندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض، العضو في اندكس القابضة، بدعم من مجموعة من الجهات الرئيسية العاملة في القطاعين الطبي والمهني، حيث تتولى شركات باير وإيلي ليلي وإم إس دي ونوفارتس الرعاية الرئيسية للمؤتمر. ويحظى المؤتمر كذلك بدعم عدد من المؤسسات والجهات المهنية المرموقة، من بينها الاتحاد الدولي لجمعيات أورام الرأس والعنق، ومستشفى تاتا التذكاري، وشعبة الإمارات لجراحة القولون والمستقيم، والجمعية الإماراتية لتمريض الأورام وأمراض الدم، والجمعية الهندية للأورام، والجمعية السعودية للمسالك البولية، إلى جانب عدد من الجهات الداعمة الأخرى.

وتسهم مشاركة هذه المؤسسات في تعزيز فرص التعاون بين المجتمع الطبي والمؤسسات الصحية وقطاع علوم الحياة، بما يدعم دور المؤتمر منصةً للتبادل العلمي وتطوير المعرفة والارتقاء بمستوى رعاية مرضى السرطان.