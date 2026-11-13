"EU Reporter" يشيد بتجربة الإمارات التعليمية في ترسيخ ثقافة وطنية للتسامح والتعايش المجتمعي

بروكسل في 13 نوفمبر /وام/ سلط موقع «EU Reporter» الأوروبي، الصادر من بروكسل الضوء على تجربة دولة الإمارات في ترسيخ ثقافة التسامح والتعايش مبرزاً دور التعليم في غرس قيم الاحترام المتبادل وقبول التنوع منذ الطفولة وتعزيز ممارستها في الحياة اليومية.

وتقوم التجربة الإماراتية على إدماج التسامح في المنظومة التعليمية ضمن مجموعة من القيم التي تسهم في تكوين شخصية الأجيال الجديدة.

ونوه التقرير في هذا الصدد بمادة «التربية الأخلاقية»، التي تعزز لدى الطلبة قيم المسؤولية واحترام كرامة الإنسان والتعايش السلمي وتساعدهم على فهم الاختلاف الثقافي والديني بوصفه جزءاً من حياة المجتمعات ومصدراً لثرائها.

وتتناول مناهج التربية الإسلامية قيم الرحمة والعدل واحترام أصحاب المعتقدات المختلفة وتبرز جذور هذه القيم في التراث الإسلامي .

وأكد «EU Reporter» أن هذا التوجه يعزز قدرة الطلبة على الجمع بين الاعتزاز بهويتهم الوطنية والدينية والانفتاح على الآخرين والتعامل معهم على أساس الاحترام المتبادل.

وتتجلى هذه القيم في المجتمع الإماراتي الذي يحتضن جنسيات وثقافات وأدياناً متعددة تتعايش في إطار من الاحترام المتبادل وسيادة القانون.

وأشار إلى دور كل من الأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلامية والثقافية والدينية في ترسيخ هذه الثقافة من خلال التنشئة والحوار وتشجيع المشاركة المجتمعية ومواجهة التعصب والتمييز وخطاب الكراهية.

وأكد الموقع على أهمية التجربة الإماراتية في ضوء النقاشات التي تشهدها المجتمعات الأوروبية حول الاندماج والتنوع والتماسك الاجتماعي.

ويهيئ تعليم احترام الاختلاف منذ الصغر الأجيال للتعامل مع التباين في المعتقدات والثقافات ووجهات النظر ويعزز قدرة المجتمع على مواجهة الاستقطاب والحفاظ على تماسكه في أوقات الخلاف والأزمات.

وخلص التقرير إلى القول إن التجربة الإماراتية تعتبر نموذجاً عملياً لبناء ثقافة وطنية للتسامح تبدأ في المدرسة وتعززها الأسرة ومؤسسات المجتمع وتتجسد في سلوك يومي يصون كرامة الإنسان ويرسّخ التعايش والاستقرار.

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