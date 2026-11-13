مبادلة بايو وبينونة توسعان إتاحة التشخيص الجزيئي المحلي بالإمارات

أبوظبي في 13 نوفمبر /وام/ وقَّعت مبادلة بايو، المتخصِّصة في التصنيع الدوائي والهادفة إلى تعزيز منظومة الصناعات الدوائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال شركتها التابعة الاتحاد للأدوية، اتفاقية توزيع إقليمية مع شركة "بينونة للحلول الجينية"، لتوسيع نطاق الوصول إلى مجموعات اختبارات التشخيص الخلوي الجزيئي المتقدِّمة، التي تُصمَّم وتُصنَّع في دولة الإمارات، بما يدعم رؤية الدولة لترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً للابتكار في الصناعات الدوائية والتصنيع المتقدِّم.

ووقَّع الاتفاقية خلال أعمال الكونجرس العالمي السادس والأربعين للطب العسكري 2026 - أبوظبي، حمد المرزوقي، نائب الرئيس التنفيذي لمبادلة بايو، والدكتور عمر نجم، الرئيس التنفيذي لشركة "بينونة للحلول الجينية"، بحضور الدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات التابع لشركة مبادلة للاستثمار، ورئيس مجلس إدارة مبادلة بايو، والدكتور عصام محمد، الرئيس التنفيذي لمبادلة بايو، والبروفيسورة حبيبة الصفار، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "بينونة للحلول الجينية".

وتجمع الاتفاقية بين خبرات "بينونة للحلول الجينية" في تصميم أدوات التشخيص الخلوي الجزيئي باستخدام الذكاء الاصطناعي وإنتاجها ، وشبكة التوزيع المتنوعة لشركة "الاتحاد للأدوية" في دولة الإمارات والمنطقة، بما يُعزِّز قدرة الطرفين على توسيع إتاحة الحلول الطبية المطوّرة محلياً. كما تدعم تطلعاتهما المشتركة نحو بناء منظومة رعاية صحية أكثر مرونة في دولة الإمارات والمنطقة، بالاعتماد على حلول يجري تصميمها وتصنيعها وتوفيرها محلياً.

وقال الدكتور بخيت الكثيري: "إنَّ تطوير القدرات الوطنية على امتداد سلسلة القيمة في قطاع الصناعات الدوائية يُعد ركيزة أساسية لبناء منظومة رعاية صحية أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات. وتدعم هذه الاتفاقية الابتكار المحلي، وتُسهم في توسيع نطاق الوصول إلى حلول التشخيص المتقدِّمة في مختلف أنحاء دولة الإمارات".

بدورها، قالت البروفيسورة حبيبة الصفار: "إنَّ ريادتنا في مجال تحويل الأفكار والأبحاث في قطاع الأعمال في علوم الجينات، تمنحنا الفرصة لتوفير قاعدةً تدعم الأبحاث في مجالي علم الأحياء التركيبي وعلم الأحياء الجزيئي، وتحويل الاكتشافات العلمية التي تتحقق هنا إلى منتجات تلبِّي احتياجات فعلية".

وأكَّد حمد المرزوقي: " تعمل مبادلة بايو من خلال شركة الاتحاد للأدوية على ربط الحلول المطوَّرة محلياً بشبكات التوزيع اللازمة لإيصالها إلى مقدِّمي خدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات والمنطقة. وتمثّل هذه الشراكة خطوة مهمة أخرى في مسيرتنا نحو تعزيز منظومة متكاملة في قطاع الصناعات الدوائية".

وأوضح الدكتور عمر نجم : "أنَّ شركة بينونة كانت أول شركة في الشرق الأوسط تُنتج بادئات الحمض النووي تجارياً باستخدام تقنية التخليق الإنزيمي للحمض النووي، وأصبح بإمكاننا الوصول إلى شريحة أوسع من العملاء في دولة الإمارات والمنطقة، مع مواصلة دعم الشركات والفرق البحثية، من خلال شركة الاتحاد للأدوية". وتعكس الاتفاقية استراتيجية مبادلة بايو الهادفة إلى بناء منظومة متكاملة في قطاع الصناعات الدوائية، تشمل التصنيع والتوزيع والخدمات اللوجستية والتسويق التجاري.

وتندرج شركة "الاتحاد للأدوية"، ضمن محور الخدمات اللوجستية الدوائية التابع لمبادلة بايو، حيث تتولى دعم توزيع الأدوية والأجهزة الطبية ومنتجات الرعاية الصحية، وتعزيز وصولها إلى الأسواق الإماراتية.