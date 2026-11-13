الوطني الاتحادي يعرض تجربة برلمان الطفل الإماراتي بجنيف

جنيف في 13 نوفمبر/ وام/ شاركت سعادة الدكتورة موزة محمد الشحي عضو المجلس الوطني الاتحادي، عضو مجموعة المجلس في الاتحاد البرلماني الدولي، في جلسات المؤتمر البرلماني العالمي لحقوق الإنسان، الذي عُقد في مدينة جنيف السويسرية، بتنظيم من الاتحاد، تحت شعار "حماية حقوق الإنسان في عصر التحولات – مسؤولية البرلمانات".

واستعرضت الشحي، خلال مشاركتها في جلسة بعنوان "المبادرات البرلمانية لتعزيز حقوق الأطفال"، تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في البرلمان الإماراتي للطفل، بوصفه إحدى المبادرات التي تتيح للأطفال ممارسة العمل البرلماني، والتعبير عن آرائهم، والمشاركة في مناقشة القضايا التي تهمهم وتؤثر في مستقبلهم، بما يسهم في ترسيخ ثقافة المشاركة والحوار لديهم منذ الصغر.

وأكدت سعادتها أهمية إشراك الأطفال في البرامج والمبادرات التي تتيح لهم فرص الحوار وإبداء الرأي، بما يسهم في تنمية ثقتهم بأنفسهم، وتطوير مهاراتهم في الحوار وتقبل وجهات النظر المختلفة، وتعريفهم بحقوقهم ومسؤولياتهم، وإعدادهم للمشاركة الفاعلة في الحياة العامة مستقبلاً.

كما أشارت إلى أهمية تبادل التجارب والخبرات البرلمانية في مجال مشاركة الأطفال، والاستفادة من المبادرات التي تمنحهم الفرصة للتعبير عن آرائهم والإسهام في مناقشة القضايا المتعلقة بهم، بما يعزز حضورهم ومشاركتهم في المجتمع.