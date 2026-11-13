كونجرس الاتحاد الدولي للجوجيتسو يُعقد في أبوظبي غداً لبحث ملفات التطوير والحوكمة

أبوظبي في 13 نوفمبر/ وام/ تستضيف أبوظبي غدا اجتماعات الجمعية العمومية السنوية للاتحاد الدولي للجوجيتسو (JJIF) وذلك على هامش النسخة الثامنة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، بمشاركة رؤساء وممثلي الاتحادات الوطنية الأعضاء، لمناقشة أبرز الملفات التنظيمية والفنية وخطط تطوير اللعبة على المستويين القاري والدولي، بما يعكس المكانة العالمية التي رسختها دولة الإمارات مركزاً رئيسياً لرياضة الجوجيتسو.

ويأتي انعقاد الكونجرس في أبوظبي، التي تحتضن المقر الرئيسي للاتحاد الدولي للجوجيتسو، إلى جانب مقر الاتحاد الآسيوي للجوجيتسو، تأكيداً للدور المحوري الذي تضطلع به دولة الإمارات في قيادة مسيرة تطوير اللعبة عالمياً، من خلال تنظيم أكبر البطولات الدولية والقارية، وتوسيع قاعدة ممارسيها، وإطلاق المبادرات النوعية التي أسهمت في انتشارها في مختلف قارات العالم.

وتعد أبوظبي أكبر مطور لرياضة الجوجيتسو على مستوى العالم، عبر تنظيم أكثر من 250 بطولة سنوياً في مختلف القارات، إلى جانب تقديم نموذج رائد في اكتشاف المواهب وصناعة الأبطال، من خلال إدراج الجوجيتسو ضمن المناهج الدراسية في المدارس، وتوفير منظومة متكاملة لتطوير اللاعبين منذ المراحل العمرية المبكرة وحتى المنافسات الاحترافية، وهو ما جعلها مرجعاً عالمياً في تنمية اللعبة ونشرها.

ويتضمن جدول أعمال الكونجرس استعراض أنشطة الاتحاد الدولي خلال عامي 2025 و2026، واعتماد التقرير المالي، والتصديق على عدد من التعيينات في مجلس الإدارة، إلى جانب اعتماد لائحة مكافحة المنشطات لعام 2027، ومناقشة مستجدات مسار الاعتراف الأولمبي، وقواعد الترخيص الفردي للاعبين، والاستعدادات الخاصة بدورة الألعاب العالمية 2029.

كما يناقش الكونجرس روزنامة الأنشطة للفترة من 2026 إلى 2028، وتقارير الاتحادات القارية وخططها التطويرية، وملفات العضوية، بما في ذلك تعليق أو إنهاء عضوية بعض الاتحادات، إضافة إلى بحث مقترحات استضافة كونجرس عام 2027، قبل اختتام أعماله.

وأكد الاتحاد الدولي للجوجيتسو، أن الجمعية العمومية، باعتبارها أعلى سلطة في الاتحاد، تشهد مشاركة ممثلي الاتحادات الوطنية الأعضاء ممن استوفوا متطلبات العضوية، مع منح كل اتحاد وطني صوتاً واحداً في عمليات التصويت، وفقاً للوائح الأساسية للاتحاد.