بلدية عجمان تفوز بذهبية جوائز النفايات وإعادة التدوير 2026

عجمان في 13 نوفمبر/ وام/ حصدت دائرة البلدية والتخطيط – عجمان، الجائزة الذهبية ضمن جوائز الشرق الأوسط للنفايات وإعادة التدوير 2026، عن فئة أفضل حل ذكي في مجال التكنولوجيا – إدارة النفايات وإعادة التدوير، وذلك عن مشروع "منصة إدارة النفايات الذكية"، تقديراً لجهودها في توظيف التقنيات الحديثة لتطوير منظومة إدارة النفايات، وتعزيز كفاءة عمليات المعالجة وإعادة التدوير.

وأكد الدكتور خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة في دائرة البلدية والتخطيط – عجمان، أن هذا الإنجاز يعكس توجهات الدائرة نحو تبني الحلول الذكية والتقنيات المبتكرة في تطوير الخدمات البيئية والارتقاء بكفاءة إدارة النفايات، انسجامًا مع توجهات رؤية عجمان 2030 والأهداف الاستراتيجية للدائرة، مشيراً إلى أن المنصة توفر بيانات دقيقة وموثوقة تدعم اتخاذ القرارات التشغيلية والاستراتيجية، وتعزز كفاءة الرقابة والشفافية.

وأضاف أن المنصة تسهم في تحسين جودة البيانات وإمكانية التحقق منها، والحد من الأخطاء الناتجة عن الإدخال اليدوي وتعدد مصادر المعلومات، فضلاً عن دعم التخطيط الاستراتيجي عبر توفير بيانات تساعد في تحديد الاحتياجات المستقبلية من مرافق المعالجة والتدوير والبنية التحتية، بما يعزز كفاءة إدارة الموارد ويدعم توجهات الإمارة نحو الاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية.

وجاء هذا التكريم ضمن حفل جوائز الشرق الأوسط للنفايات وإعادة التدوير 2026، الذي أُقيم في فندق "بلازو فيرساتشي دبي"، ضمن الدورة الثامنة من الجوائز، بتنظيم من مجلة Waste & Recycling المتخصصة في قطاع إدارة النفايات وإعادة التدوير، بالتعاون مع مجموعة Media Fusion .