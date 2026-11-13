تأهل أبرز المصنفين لربع نهائي إعمار دبي بريمير بادل P1

دبي في 13 نوفمبر/ وام/ تأهل عدد من أبرز المصنفين إلى الدور ربع النهائي من بطولة "إعمار دبي بريمير بادل P1"، المقامة في مجمع حمدان الرياضي، وذلك عقب ختام منافسات دور الـ16 أمس، والتي شهدت استمرار تفوق معظم المرشحين للمنافسة على اللقب، إلى جانب خروج عدد من المصنفين في منافسات الرجال والسيدات.

ففي منافسات الرجال، حجز الثنائي الإسباني خوان ليبرون والأرجنتيني لياندرو أوغسبورغر، المصنفان "ثانيا" في البطولة، مقعدهما في الدور ربع النهائي بعد فوزهما على الإسباني فيكتور رويز والأرجنتيني فاكوندو لوبيز بمجموعتين دون رد بواقع (6-2 و6-4).

كما تأهل الثنائي خيرونيمو غونزاليس ولوكاس كامبا غنولو بعد تغلبهما على إينيغو خوفري وخوانلو إسبري بمجموعتين دون مقابل (6-3 و6-3).

وشهدت المنافسات خروج المصنفين "خامسا" ميغيل يانغواس وخورخي نييتو رويز، إثر خسارتهما أمام خافيير غاريدو وخوان إغناسيو دي باسكوال بثلاث مجموعات مقابل مجموعة، كما ودّع المصنفان "سادسا" خافيير ليال وفرانسيسكو غيريرو البطولة بعد خسارتهما أمام لوكاس بيرغاميني وخايرو باوتيستا بالنتيجة ذاتها.

وفي منافسات السيدات، واصلت المصنفتان" الأول" جيما ترياي وديلفينا بريا سينيسي مشوارهما بنجاح، بعدما تغلبتا على مارتا تالافان وصوفيا ساينز فاليخو بمجموعتين دون مقابل (6-3 و6-1)، لتبلغا الدور ربع النهائي.

كما تأهلت المصنفتان "ثالثا" أريانا سانشيز فايادا وأندريا أوستيرو برييتو، عقب فوزهما على ليتيزيا مانكيو ألارزا ولوسيا ساينز بيليغري بمجموعتين دون رد (6-0 و6-4)، فيما حجزت المصنفتان "سادسا" كلوديا يانسن وتمارا إيكاردو ألكوريسا مكانهما في الدور ذاته بعد فوزهما على مارتا أريانو نافارو وفيكتوريا كورتز (6-4 و6-2).

وفي المقابل، شهدت منافسات السيدات خروج المصنفتين "خامسا" صوفيا أراوخو ومارتا أورتيغا غاليغو، عقب خسارتهما أمام خيمينا فيلاسكو بوستيغيو وراكيل أوجينيو باريرا بثلاث مجموعات مقابل مجموعة.