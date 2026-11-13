"مكتبات الشارقة" ترشد القارئ الجديد إلى كيفية اختيار الكتب

الشارقة في 13 نوفمبر/ وام/ سلّطت مكتبات الشارقة العامة، الضوء على أثر القراءة في تشكيل اهتمامات الإنسان وتوسيع معارفه وتوجيه اختياراته العلمية والمهنية، خلال جلسة بعنوان "كتب صنعت الحكاية" نظمتها في جناحها ضمن مشاركتها في الدورة الـ45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، ضمن محور "ما وراء الكواليس"، واستضافت فيها الدكتور سامي النقبي المحاضر في جامعة الذيد الذي شارك الحضور تجربته الشخصية مع الكتب وكيف أسهمت قراءاته المبكرة في تحديد اهتماماته وصولاً إلى تخصصه الأكاديمي.

وتناولت الجلسة البدايات الأولى لعلاقة الإنسان بالكتاب وكيف تتطور اهتماماته القرائية مع مرور السنوات وأثر المعلمين في غرس حب المطالعة إلى جانب تجارب البحث عن الكتب التي تترك أثراً خاصاً في حياة أصحابها كما تطرقت إلى أهمية تنوع القراءات وطرق تأسيس المكتبات الشخصية وتنظيمها والنصائح التي تساعد المبتدئين على اكتساب عادة القراءة والمحافظة عليها.

وفي سياق متصل نظمت جمعية الإمارات للإبداع جلسة بعنوان "ملخص كتاب التفكير الواضح" استعرض خلالها الدكتور أحمد آل علي رئيس المجلس الاستشاري الأسري الإماراتي أبرز الأفكار التي يتناولها كتاب "التفكير الواضح" للكاتب شين باريش ولا سيما الأسباب التي تجعل الأفراد يختلفون في أساليب تفكيرهم وطريقة اتخاذ قراراتهم.

و حدد أربعة عوائق رئيسية تحول دون التفكير الواضح وقد تدفع الإنسان إلى اتخاذ قرارات خاطئة، الانفعال، وتضخم الأنا والتأثر بالجماعة والتمسك بالعادات ومقاومة التغيير، مؤكداً أن تجاوز هذه العوائق يتطلب الوعي بطريقة التفكير وتقييم المواقف والبدائل قبل اتخاذ القرارات خصوصاً تلك التي تؤثر في مستقبل الإنسان الشخصي والمهني.

وأوضح آل علي أن الكتاب يحدد ثلاثة مرتكزات أساسية لتعزيز الثقة بالنفس وتحسين جودة التفكير هي المعرفة والتجربة وحديث النفس مشيراً إلى أن اكتساب المعرفة لا يقتصر على التعليم الأكاديمي بل يشمل التعلم المستمر وتطوير المهارات والاستفادة من مصادر المعرفة المتاحة، لافتا إلى أن التطور التكنولوجي وانتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي جعلا الوصول إلى المعلومات أكثر سهولة ما يتيح للأفراد فرصاً أوسع للتعلم وتنمية قدراتهم.

واختتم الجلسة باستعراض منهج لاتخاذ قرارات أفضل يبدأ بتحديد المشكلة بدقة ثم دراسة الخيارات والبدائل المتاحة وتقييم المخاطر والعواقب المحتملة وصولاً إلى مرحلة التنفيذ.