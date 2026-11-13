ايدج توسع قدراتها في التكنولوجيا الكمية باستثمار استراتيجي في «Q-CTRL» الأسترالية

أبوظبي في 13 نوفمبر/وام/ أعلنت مجموعة ايدج عن استثمار بقيمة 50 مليون دولار أمريكي في Q-CTRL، الشركة العالمية الرائدة في برمجيات البنية التحتية للتكنولوجيا الكمية ومقرها سيدني، وذلك في إطار جولة التمويل من الفئة C التي جمعت خلالها الشركة 290 مليون دولار أمريكي. وتنضم ايدج بهذه الخطوة إلى مجموعة جديدة من المستثمرين في Q-CTRL، ضمن تحالف عالمي يضم شركات استراتيجية ومستثمرين في الأسهم الخاصة ومستثمرين متخصصين في تمويل الشركات في مراحل النمو. وتشمل حلول Q-CTRL أنظمة للملاحة الكمية صُممت للعمل في البيئات التي لا تتوفر فيها خدمات الملاحة عبر الأقمار الاصطناعية أو يتعذر الاعتماد عليها، وهي قدرة تزداد أهميتها بالنسبة للمنصات المستقلة والمسيرة في بيئات العمليات الحديثة والمستقبلية.

وقال رودريغو توريس، الرئيس والمدير المالي للمجموعة في ايدج: "تنتقل التكنولوجيا الكمية بوتيرة متسارعة من المختبرات إلى التطبيقات العملية، ويمنح استثمارنا في Q-CTRL ايدج حضوراً مباشراً في أحد أهم مجالات التكنولوجيا المتقدمة وأكثرها تسارعاً في النمو. وتستطيع ايدج تطوير القدرات والاستحواذ عليها وبناء الشراكات والاستثمار فيها بالتوازي، وتتيح لنا الاستثمارات الاستراتيجية من هذا النوع البقاء على صلة وثيقة بالتكنولوجيا التي ستشكل قدرات المستقبل".

ويعزز هذا الاستثمار ما تبنيه ايدج من قدرات متسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأنظمة المستقلة والملاحة القادرة على العمل في البيئات المحرومة من خدمات الملاحة التقليدية.