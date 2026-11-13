حميد بن راشد يصدر مرسوماً أميرياً بإعادة تشكيل مجلس إدارة غرفة عجمان

عجمان 13 نوفمبر /وام/ أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، المرسوم الأميري رقم (8) لسنة 2026 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة غرفة عجمان.

ويقضي المرسوم بأن يعاد تشكيل مجلس إدارة غرفة عجمان، وذلك لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع للمجلس.

ونص على أن يتولى سعادة الشيخ سلطان بن صقر النعيمي رئاسة مجلس الإدارة، ويتولى سعادة محمد خليفة بن سالمين العرياني منصب النائب الأول للرئيس، وسعادة مروان حسين محمد الشعالي منصب النائب الثاني للرئيس.

ويضم المجلس في عضويته كلا من سعادة الدكتورة آمنة خليفة آل علي، وسعادة مريم خليفة عيسى الجرمن، وسعادة محمد راشد بن جبر السويدي، وسعادة سارة عبدالله محمد آل مراد، وسعادة سعود عبدالله سعيد النعيمي، وسعادة ميشيل ديب حنا.

كما نص المرسوم على إلغاء المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، والعمل بالمرسوم الجديد من تاريخ صدوره، ونشره في الجريدة الرسمية.