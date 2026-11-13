فاتورة الطاقة تزيد من أعباء العجز التجاري لمنطقة اليورو

عجز تجاري بـ10.3 مليار يورو في منطقة اليورو خلال سبتمبر

بروكسل في 13نوفمبر/ وام /سجلت منطقة اليورو عجزاً في تجارتها السلعية مع بقية دول العالم بلغ 10.3 مليار يورو خلال سبتمبر 2026، مقابل فائض قدره 13.5 مليار يورو خلال الشهر نفسه من عام 2025. وقالت تقديرات مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات»إن ذلك يمثل تحولا يعكس تسارع نمو الواردات مقارنة بالصادرات، خصوصاً في قطاع الطاقة.

وأوضح «يوروستات» أن صادرات منطقة اليورو إلى بقية دول العالم ارتفعت بنسبة 6% على أساس سنوي، لتصل إلى 272.7 مليار يورو خلال سبتمبر، مقابل 257.2 مليار يورو في سبتمبر 2025، في حين قفزت الواردات بنسبة 16.1% إلى 283 مليار يورو، مقارنة بـ243.7 مليار يورو قبل عام.

ورغم تحول الميزان التجاري إلى العجز مقارنة بفائض العام الماضي، فإن العجز المسجل في سبتمبر جاء أقل من عجز أغسطس 2026، الذي بلغ 16.6 مليار يورو.

وأرجع التقرير التراجع السنوي في الميزان التجاري لمنطقة اليورو بصورة رئيسية إلى اتساع عجز قطاع الطاقة، الذي ارتفع من 20.7 مليار يورو في سبتمبر 2025 إلى 33 مليار يورو خلال سبتمبر 2026، إلى جانب تقلص فائض تجارة الآلات والمركبات من 10 مليارات يورو إلى 3 مليارات يورو.

وعلى مستوى الأشهر التسعة الأولى من العام، بلغت صادرات منطقة اليورو إلى خارج التكتل 2.2634 تريليون يورو، بزيادة 2.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، بينما ارتفعت الواردات إلى 2.2999 تريليون يورو، بنمو 9.2%، ما أدى إلى تسجيل عجز تجاري تراكمي بلغ 36.5 مليار يورو، مقابل فائض قدره 102.2 مليار يورو خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وفي المقابل، ارتفعت التجارة البينية بين دول منطقة اليورو إلى 2.1126 تريليون يورو خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، بزيادة 5.7% على أساس سنوي.

وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي ككل، سجل الميزان التجاري للسلع مع بقية دول العالم عجزاً بلغ 16.8 مليار يورو خلال سبتمبر 2026، مقارنة بفائض قدره 11.4 مليار يورو في الشهر نفسه من العام الماضي، بما يمثل تراجعاً سنوياً بقيمة 28.2 مليار يورو.

وارتفعت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى خارج حدوده بنسبة 4.7% لتصل إلى 240.1 مليار يورو، مقابل 229.4 مليار يورو في سبتمبر 2025، بينما زادت الواردات بنسبة 17.9% إلى 256.9 مليار يورو، مقارنة بـ218 مليار يورو قبل عام.

وعلى أساس شهري، تحسن العجز التجاري للاتحاد الأوروبي مقارنة بأغسطس 2026، عندما بلغ 25.3 مليار يورو.

وأشار «يوروستات» إلى أن تراجع الميزان التجاري الأوروبي على أساس سنوي يعود أساساً إلى ارتفاع عجز قطاع الطاقة من 24.1 مليار يورو إلى 37.6 مليار يورو، بالتزامن مع انخفاض فائض تجارة الآلات والمركبات من 13.1 مليار يورو إلى 3.3 مليار يورو.

وخلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، بلغت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الأسواق الخارجية 2.0089 تريليون يورو، بزيادة 0.9%، بينما ارتفعت الواردات إلى 2.0921 تريليون يورو، بنمو 9.8%، ليسجل التكتل عجزاً تجارياً تراكمياً قدره 83.2 مليار يورو، مقابل فائض بلغ 85.5 مليار يورو خلال الفترة نفسها من عام 2025.

كما ارتفعت التجارة بين دول الاتحاد الأوروبي إلى 3.3118 تريليون يورو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بزيادة 6.9% على أساس سنوي.

وتكشف بيانات القطاعات السلعية عن استمرار الضغوط المرتبطة بالطاقة، إذ بلغت واردات الاتحاد الأوروبي من الطاقة 51.5 مليار يورو خلال سبتمبر، بزيادة 51.3% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في حين ارتفعت صادرات الطاقة بنسبة 39.5% إلى 13.9 مليار يورو، ليسجل القطاع عجزاً قدره 37.6 مليار يورو، مقابل 24.1 مليار يورو قبل عام.

وفي قطاع الآلات والمركبات، ارتفعت الصادرات الأوروبية بنسبة 8% إلى 95.6 مليار يورو، لكن الواردات قفزت بنسبة 22.5% إلى 92.3 مليار يورو، ليتراجع الفائض التجاري للقطاع إلى 3.3 مليار يورو، مقارنة بـ13.1 مليار يورو في سبتمبر 2025.

أما تجارة المنتجات الغذائية والمشروبات، فسجلت فائضاً قدره 4.9 مليار يورو، مع وصول الصادرات إلى 19.3 مليار يورو والواردات إلى 14.4 مليار يورو.

وعلى صعيد أبرز الشركاء التجاريين، حافظ الاتحاد الأوروبي على فائض تجاري مع الولايات المتحدة بلغ 10.9 مليار يورو خلال سبتمبر 2026، رغم تراجع الصادرات الأوروبية إليها بنسبة 10.6% إلى 47.7 مليار يورو، مقابل ارتفاع الواردات الأمريكية إلى الاتحاد بنسبة 14.7% لتبلغ 36.8 مليار يورو.

في المقابل، اتسع العجز التجاري للاتحاد الأوروبي مع الصين إلى 41.7 مليار يورو، مقارنة بـ35.2 مليار يورو في سبتمبر 2025، بعدما بلغت الواردات الصينية 58.2 مليار يورو، مقابل صادرات أوروبية بقيمة 16.5 مليار يورو.

وسجل الاتحاد فائضاً تجارياً مع المملكة المتحدة بلغ 18.7 مليار يورو، ومع سويسرا 9 مليارات يورو، ومع تركيا 1.2 مليار يورو، بينما بلغ العجز مع النرويج 6.3 مليار يورو.

وبحسب البيانات المعدلة موسمياً، ارتفعت صادرات منطقة اليورو في سبتمبر مقارنة بأغسطس بنسبة 2%، فيما زادت الواردات بنسبة 2.3%، ليتسع العجز التجاري إلى 8.7 مليار يورو مقابل 7.8 مليار يورو في أغسطس.

وفي الاتحاد الأوروبي، ارتفعت الصادرات المعدلة موسمياً بنسبة 1.2%، والواردات بنسبة 1.7%، ليصل العجز التجاري إلى 14.6 مليار يورو مقابل 13.2 مليار يورو في الشهر السابق.

وخلال الربع الثالث من عام 2026، ارتفعت صادرات منطقة اليورو بنسبة 1.6% مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وزادت الواردات بنسبة 1.4%، فيما نمت التجارة البينية لدول المنطقة بنسبة 0.8%. أما في الاتحاد الأوروبي، فارتفعت الصادرات بنسبة 1.8% والواردات بنسبة 1.7%، وزادت التجارة الداخلية بين الدول الأعضاء بنسبة 1.3%.

برو/زي/وام