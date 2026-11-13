روائيون: العودة إلى الماضي تمنحنا فهماً أعمق للحاضر وتكشف حقائق الإنسان

الشارقة في 13 نوفمبر/ وام/ أكد روائيون خلال جلسة حوارية، بعنوان "لماذا نعود إلى الماضي"، ضمن فعاليات الدورة الخامسة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب، أهمية العودة إلى التاريخ في الكتابة الأدبية بوصفها وسيلة لفهم الإنسان وتحولاته وإعادة قراءة الحاضر من خلال الماضي، مشيرين إلى أن الرواية التاريخية لا تقتصر على استعادة الوقائع والشخصيات بل تتيح للكاتب مساحة واسعة للمزج بين الحقيقة والخيال وطرح أسئلة إنسانية لا تزال حاضرة رغم تغير الأزمنة.

شارك في الجلسة الحوارية الكاتب والروائي ريحان خان والروائية الإماراتية ريم الكمالي والروائي المصري أشرف العشماوي وناقشت تنامي الإقبال على الرواية التاريخية وأسباب عودة الكتّاب إلى الأزمنة الماضية ومدى ارتباط الحكايات التاريخية بقضايا الإنسان المعاصر.

وأوضح الروائي ريحان خان أن الروايات التاريخية تساعد الإنسان على فهم قصته الشخصية والإجابة عن أسئلة أساسية تتعلق بأصوله ومستقبله، مشيراً إلى أن الأدب يتيح استكشاف قضايا إنسانية متكررة مثل الحب والصداقة والإيمان والإرادة الحرة والحرب والسلام.

واستعرضت ريم الكمالي ثلاثة أنماط للتعامل مع التاريخ في الرواية أولها إعادة تقديم الشخصيات التاريخية، كما كانت بعد البحث في تفاصيل حياتها وأحداث عصرها وثانيها المزج بين الواقع التاريخي والخيال وثالثها وضع شخصيات وأحداث متخيلة داخل زمان ومكان حقيقيين وهو الأسلوب الذي تفضله في أعمالها، مؤكدة أن جوهر الأدب يكمن في قدرة الكاتب على جعل القارئ يتفاعل وجدانياً مع الشخصيات ويعيش مشاعرها سواء استندت الحكاية إلى وقائع حقيقية أو خيالية.

بدوره، شدد الروائي أشرف العشماوي أن الروائي لا يعود إلى الماضي دون هدف بل ينبغي أن يسأل نفسه عن سبب اختياره حقبة أو شخصية بعينها سواء لفهم الحاضر واستشراف المستقبل أو لإسقاط رؤية معينة على الواقع، لافتاً إلى أن التاريخ في صورته التوثيقية قد يبدو مادة جافة تركّز على الأحداث وأسبابها بينما تمنحها الرواية بُعداً إنسانياً أكثر جذباً للقارئ.