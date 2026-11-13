الكونجرس العالمي للطب العسكري يختتم فعالياته بأبوظبي ورواندا تستضيف دورة 2028

أبوظبي في 13 نوفمبر/ وام/ اختتم "الكونجرس العالمي السادس والأربعون للطب العسكري 2026" فعالياته اليوم، بعد 5 أيام من الجلسات العلمية وورش العمل والمعارض المتخصصة، التي استقطبت أكثر من 12 ألف مشارك من الخبراء والمتخصصين في قطاع الرعاية الطبية العسكرية والمدنية على مستوى العالم. وجرى خلال الجلسة الختامية الإعلان عن استضافة جمهورية رواندا للدورة القادمة في عام 2028 .

واستقبل الكونجرس في أول نسخة تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة، والأكبر على مستوى المنطقة ممثلين عن 125 دولة، وأكثر من 120 عارضاً، إضافة إلى وفود تمثل 61 وزارة دفاع. كما شارك في الكونجرس 383 متحدثاً ضمن 73 جلسة علمية، ودورات متخصصة و17 ورشة عمل تطبيقية، تحولت فيها المعرفة إلى مهارات عملية.

وشكلت استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للكونجرس، الذي نظمته وزارة الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتعاون مع مجموعة أدنيك، وتحت إشراف اللجنة الدولية للطب العسكري، محطة محورية في مسيرة التعاون الدولي في مجال الطبي العسكري، حيث تسلمت الدولة خلالها رئاسة اللجنة الدولية للطب العسكري، ممثلة باللواء الركن عائشة سلطان محمد الظاهري، في خطوة تعكس الثقة الدولية بالكفاءات الإماراتية، ودور الدولة المتنامي في تطوير منظومة الطب العسكري وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.

وفي الكلمة الختامية، قال العميد أحمد محمد السعدي، رئيس اللجنة العلمية للكونجرس: "حرصنا على أن يتجاوز الكونجرس مفهوم تبادل المعرفة العلمية، ليكون منصة لتحويل الأبحاث والخبرات إلى مهارات عملية وحلول قابلة للتطبيق، من خلال برنامج علمي متكامل جمع بين الجلسات المتخصصة وورش العمل التطبيقية والنقاشات العلمية، بما يسهم في تطوير الممارسات الطبية وتعزيز جاهزية الكوادر الصحية للتعامل مع مختلف التحديات".

وأضاف: " القيمة الحقيقية لهذا الحدث تكمن في الأثر المستدام لمخرجاته، وما أسسه من روابط مهنية وعلمية بين المتخصصين من مختلف دول العالم، انطلاقاً من مسؤوليتنا المشتركة في تطوير الطب العسكري والارتقاء بجودة الرعاية الصحية، وتعزيز القدرة على الاستجابة السريعة والفعالة، وصولاً إلى هدفنا الأسمى المتمثل في حماية الأرواح وإنقاذها ".

وتضمن برنامج الكونجرس أكثر من 700 ملخص علمي، توزعت موضوعاتها على خمسة محاور رئيسية اشتملت الفحوصات الصحية والجاهزية الطبية، والرعاية الطبية والجراحية، والجاهزية اللوجستية وسلاسل الإمداد، والبحوث والابتكار، واللجان الفنية، حيث تركزت النقاشات والجلسات العلمية على الرعاية الجراحية المتقدمة في الميدان، والجاهزية الطبية للأفراد العسكريين، والدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في خدمة الطب العسكري، وغيرها من الموضوعات المرتبطة بهذا القطاع.

وشهد الحفل الختامي تسليم الجوائز العلمية للجنة الدولية للطب العسكري، تقديراً للإسهامات المتميزة التي قدموها خلال الكونجرس تضمن باحثين ومتخصصين في القطاع الطبي والبحوث من مختلف دول العالم المشاركة.

شكل المعرض المصاحب، أحد أبرز فعاليات ومحطات الكونجرس، بمشاركة نخبة من الجهات والمؤسسات الوطنية والدولية، التي استعرضت أحدث التقنيات الطبية والحلول الصحية المبتكرة والقدرات العملياتية المتقدمة. وسلط المعرض الضوء على مجموعة من الابتكارات في مجالات إخلاء المصابين، والاستجابة للطوارئ، والرعاية الصحية الرقمية، والطب الدقيق، بما في ذلك حلول الإخلاء الطبي باستخدام المركبات المدرعة والأنظمة غير المأهولة، إلى جانب تقنيات الاستعداد للطوارئ وإدارة الأزمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في أبوظبي. حيث مثل المعرض منصة عالمية لتعزيز الشراكات بين المؤسسات الطبية العسكرية وشركات التكنولوجيا الصحية والوفود الدولية المشاركة.

شهد حفل الختام تكريم اللجنة الدولية للطب العسكري، مجموعة الشركاء الاستراتيجيين والداعمين للكونجرس، حيث جرى تكريمهم بحضور اللواء الركن عائشة سلطان محمد الظاهري رئيسة اللجنة، وهم، مجلس التوازن للتمكين الدفاعي، بصفته شريك تمكين الدفاع الوطني، والشركاء الاستراتيجيون "برجيل القابضة"، ومجموعة "إيدج"، وشركة "الخليج للأدوية"، وM42، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، و"مبادلة بايو"، و"بيورهيلث"، إلى جانب مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض بصفته "شريك الوجهة" الحصري للكونجرس.

وفي إطار تعزيز التعاون المؤسسي وتوسيع الشراكات في المجال الطبي، شهد الكونجرس توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة في القطاع الطبي، و من أبرزها توقيع مبادلة بايو، من خلال شركتها الاتحاد للأدوية (IDS)، اتفاقية توزيع مع شركة أبوت لعلاج يُصنّع محلياً في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويستهدف أمراض القلب والأوعية الدموية واضطرابات دهون الدم.

كما وقعت جمعية الإمارات للتبرع بالدم مذكرة تفاهم مع شركة (HEM360) للاستشارات الصحية، بهدف تعزيز التعاون الاستراتيجي وتطوير منظومة التبرع بالدم في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعم استدامة إمدادات الدم ورفع مستوى الجاهزية الصحية للاستجابة لحالات الطوارئ والأزمات والحوادث ذات الإصابات الجماعية.