شرطة دبي تحرر نحو 28 ألف مخالفة خلال أكتوبر

دبي في 13 نوفمبر/ وام/ رصدت شرطة دبي من خلال منظومتها المرورية الذكية 27 ألفاً و756 مخالفة مرورية خلال شهر أكتوبر الماضي، نتيجة ارتكاب بعض قائدي المركبات سلوكيات خطرة أثناء القيادة .

وأوضح العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن المنظومة المرورية الذكية تمكنت من رصد وتوثيق هذه المخالفات بدقة عالية، في إطار جهود شرطة دبي لتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تعزيز الرقابة المرورية .

وأشار إلى أن الانشغال عن الطريق أثناء القيادة يُعد من السلوكيات بالغة الخطورة الأمر الذي قد يتسبب في وقوع حوادث تصادم ودهس ذات عواقب جسيمة.

وكشف أن شرطة دبي بصدد زيادة أعداد أجهزة الرصد المروري الذكية خلال الفترة المقبلة، وتوسيع نطاق انتشارها على الطرق الداخلية والخارجية، بما يعزز قدرتها على رصد المخالفات والسلوكيات الخطرة مؤكداً أن السلامة المرورية مسؤولية مشتركة، وأن الالتزام بالقانون يعكس وعي السائق واحترامه لحياة الآخرين .