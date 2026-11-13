نزال اللقب العالمي للوزن الثقيل يتصدر بطولة "PFL دبي" غداً

دبي في 13 نوفمبر/ وام/ عقدت رابطة المقاتلين المحترفين «PFL» ومؤسسة «موست فاليوابل بروموشنز» «MVP»، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، مؤتمراً صحفياً أمس، في دبي، استعرضت خلاله استعدادات المقاتلين للمشاركة في بطولة «PFL دبي»، المقررة غداً السبت في صالة «كوكاكولا أرينا»، والتي يتصدرها نزال لقب العالم للوزن الثقيل بين الروسي فاديم نيمكوف، حامل اللقب، ومواطنه سيرجي بيلوستيني.

وشهد المؤتمر، حضور عدد من المقاتلين المشاركين في البطولة، التي تضم 15 نزالاً، كما استعرض استعدادات المواجهة المرتقبة بين البلجيكي باتريك هابيرورا والمصري عمر الدفراوي في وزن الوسط.

كما شهد المؤتمر حضور الملاكم الأمريكي جيك بول والفرنسي سيدريك دومبيه، اللذين يستعدان لخوض نزال في الملاكمة الاحترافية يوم 24 ديسمبر المقبل في صالة «كوكاكولا أرينا» بدبي.

وأعلن ناكيسا بيداريان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «MVP»، إضافة نزال في الوزن الثقيل يجمع الهولندي أليستير أوفريم والبريطاني جيمي مانوا إلى بطاقة الحدث المقرر في ديسمبر المقبل.

وتُقام بطولة «PFL دبي» بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وتمثل النسخة الرابعة للرابطة في الإمارة، والأولى منذ اندماجها مع مؤسسة «MVP».