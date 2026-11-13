أشغال الشارقة ترفع جاهزية المباني الحكومية استعدادا لموسم الأمطار

الشارقة في 13 نوفمبر/ وام/ أعلنت دائرة الأشغال العامة في الشارقة رفع جاهزية المباني الحكومية التي تشرف على صيانتها التشغيلية، وتنفيذ أعمال الفحص والصيانة الوقائية وتعزيز قدرات الرصد والاستجابة الميدانية في إطار مواصلة استعداداتها الاستباقية لموسم الأمطار بما يدعم سلامة مستخدمي المباني واستمرارية الخدمات في مختلف الظروف الجوية .

وتشمل استعدادات الدائرة لموسم الأمطار التأكد من عوامل الأمن والسلامة في المباني التي تشرف عليها والبالغ عددها إلى 430 مبنى يضم 65 ألف أصل، تديرها فرق عمل متخصصة تضم 65 فنياً ومفتشاً وذلك عبر تفتيش جميع أسطح المباني الحكومية لعدم تسريب المياه أثناء هطول الأمطار والتأكد من جاهزية المباني .

كما شملت الخطة حملات وقائية لتنظيف فتحات شبكات تصريف مياه الأمطار في جميع مشاريعها، وإجراء أعمال الصيانة الوقائية من عزل حتى تكون على أتم الاستعداد والجاهزية للتعامل الفوري في حال وجود أي تجمعات للأمطار في مشاريعها، بالإضافة إلى انتشار فرق العمل في جميع المشاريع قبل ساعات من هبوب الرياح بناءً على تنبؤات الأرصاد الجوية إلى جانب تجهيز فرق ميدانية متخصصة وتوفير المعدات والآليات اللازمة للتعامل مع تجمعات المياه والحالات الجوية المختلفة بما يعزز سرعة الاستجابة وسلامة مستخدمي المبنى.

وتعتمد الدائرة على منظومة ذكية لمراقبة على مدار الساعة وتعد منصة “بعد” ابتكارًا متقدمًا يهدف إلى متابعة المشاريع والمنشآت الحكومية عن بُعد واكتشاف الأعطال بشكل استباقي وذكي دون الحاجة إلى تقديم طلبات صيانة، من خلال أنظمة استشعار وتحليل بيانات متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما يمكّن فرق الصيانة من التدخل السريع وضمان استدامة المرافق الحكومية بما يسهم في التنبؤ بالمخاطر المحتملة وإصدار التنبيهات ودعم اتخاذ الإجراءات الاستباقية لحماية الممتلكات.

وفي إطار تعزيز الجاهزية التشغيلية، تواصل الدائرة دعم سرعة اتخاذ القرارات وتوجيه فرق الطوارئ والصيانة إلى المواقع المتأثرة بالتنسيق مع الجهات المعنية وتهيب الدائرة في مواسم الأمطار والرياح الشديدة بشركات المقاولات والاستشارات الهندسية من خلال الرسائل النصية ضرورة توخي الحيطة والحذر في مواقع العمل وأخذ الاستعداد والاحتياط اللازم بالتأكد من تثبيت المعدات المتحركة كالرافعات البرجية والمنصات الخارجية وأدوات البناء القابلة للتطاير مثل ألواح الحديد المجلفن والألواح الخشبية وما شابهها تجنباً لحدوث أية أضرار

وأكد المهندس هادف الخضر مدير إدارة الصيانة في الدائرة، أن سلامة الأرواح والممتلكات واستمرارية الخدمات الحيوية تمثل أولويات رئيسية في خطط الدائرة مشيرا إلى أن الاستعداد لموسم الأمطار يبدأ مبكراً من خلال تقييم جاهزية المباني وتحديد المواقع ذات الأولوية، وتعزيز قدرات الفرق الميدانية للتعامل بكفاءة مع مختلف الظروف الجوية.

وقال إنه يتم العمل وفق نهج استباقي يقوم على رفع جاهزية البنية التحتية وتعزيز قدرتها على مواجهة التقلبات الجوية، مع التركيز على سرعة الاستجابة مؤكداً الحرص على تطوير منظومة عمل متكاملة تجمع بين الصيانة الوقائية والمراقبة المستمرة والتنسيق الميداني، بما يضمن سلامة مستخدمي المباني واستمرارية الخدمات

وأضاف الخضر أن الاستثمارات في تطوير البنية التحتية لا تقتصر على رفع كفاءتها التشغيلية بل تشمل تعزيز مرونتها وقدرتها على التكيف مع الظروف المناخية المختلفة بما يواكب احتياجات التنمية المستقبلية ويحافظ على جودة الخدمات المقدمة للمجتمع.