هيئة تنمية المجتمع تختتم النسخة الأولى من "منتدى عدالة الخدمات الاجتماعية"

دبي في 13 نوفمبر/ وام/ اختتمت هيئة تنمية المجتمع في دبي، أعمال النسخة الأولى من "منتدى عدالة الخدمات الاجتماعية" الذي نظمته تحت شعار "كبار السن: روّاد القيم وشركاء في التنمية" بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين الدوليين وممثلين عن الجهات الحكومية إلى جانب كبار المواطنين والمقيمين في خطوة تعزز توجه دبي نحو تطوير منظومة اجتماعية أكثر تكاملاً وعدالة وترسخ دور كبار السن شركاء فاعلين في التنمية انسجاماً مع مستهدفات "أجندة دبي الاجتماعية 33".

وشهد المنتدى إطلاق "ميثاق رفاه كبار السن وعدالة الخدمات الاجتماعية" في خطوة تعكس التوجه نحو تعزيز مبادئ العدالة والشمول في تصميم الخدمات الاجتماعية وتقديمها وتطوير أطر التعاون والتكامل بين الجهات المعنية بما يسهم في تيسير الوصول إلى الخدمات ومراعاة تنوع الاحتياجات وتعزيز استقلالية كبار السن وجودة حياتهم.

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن تطوير الخدمات الاجتماعية يتطلب الانتقال من النماذج الموحدة إلى حلول أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات أفراد المجتمع وتطلعاتهم مع تعزيز مشاركتهم في تحديد الأولويات وتطوير الخدمات التي تمس حياتهم.

وقالت معاليها: «يمثل كبار المواطنين جزءاً أصيلاً من قصة دبي والإمارات وما يحملونه من خبرات وتجارب وقيم هو ثروة مجتمعية تمتد آثارها إلى الأجيال القادمة. ونؤمن بأن دورهم لا يقتصر على الاستفادة من الخدمات بل يمتد إلى المشاركة في تطويرها والإسهام بخبراتهم ومعارفهم في بناء مجتمع أكثر تلاحماً واستدامة».

وأضافت معاليها: "يجسد إطلاق الميثاق خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين الجهات المعنية وترسيخ مفهوم العدالة في الخدمات الاجتماعية بما يواكب التحولات المجتمعية ويستشرف احتياجات المستقبل ويدعم رؤية دبي في بناء منظومة اجتماعية تضع الإنسان وكرامته وجودة حياته في صميم أولوياتها".

واستند المنتدى إلى أساس معرفي قدمته دراسة علمية أجرتها هيئة تنمية المجتمع بعنوان «حُماة الذاكرة الثقافية: دور السرد والحوار بين الأجيال في نقل قيم العدالة الاجتماعية في المجتمع الإماراتي» وعُرضت نتائجها في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية لبحوث الإعلام والاتصال لعام 2026 الذي استضافته جامعة غالواي في أيرلندا.

وقدمت الدكتورة مريم عثمان رئيسة اللجنة التنظيمية للمنتدى عرضاً لأبرز نتائج الدراسة التي سلطت الضوء على دور الذاكرة الثقافية والحوار بين الأجيال في نقل قيم العدالة والكرامة والانتماء وأهمية الاستفادة من تجارب كبار المواطنين في تطوير الخدمات والمبادرات الاجتماعية.

وأبرزت الدراسة أهمية إشراك كبار المواطنين في تصميم الخدمات وتقييمها وتوظيف خبراتهم الحياتية في تعزيز التفاهم بين الأجيال والنظر إلى التقدير والمشاركة واستمرار العطاء بوصفها أبعاداً مهمة لجودة الحياة.

وشهد المنتدى مشاركة نخبة من الخبراء الدوليين، حيث تناولت البروفيسورة ميريديث مينكلر الأستاذة الفخرية في جامعة كاليفورنيا بيركلي في مشاركة افتراضية أهمية البحوث التشاركية ودور كبار السن في بناء مجتمعات أكثر عدالة وإنصافاً.

كما استعرض الدكتور رودريغو سيرّات أستاذ علم الشيخوخة الاجتماعي في جامعة برشلونة التجارب الأوروبية في تعزيز المشاركة المجتمعية لكبار السن والممارسات التي تدعم استمرار إسهاماتهم في مختلف مجالات الحياة.

وقدم السيد تاكيشي يونيموتو من اليابان تجربة ملهمة بعنوان «الشغف لا يتقاعد» سلطت الضوء على دور الشغف والهوايات في إثراء حياة الإنسان وتعزيز نشاطه ومشاركته في المجتمع عبر مختلف المراحل العمرية.

وتناولت جلسات المنتدى ثلاثة محاور رئيسية شملت رفاه كبار السن والمشاركة الفاعلة في التنمية والاقتصاد الفضي بما يعكس أهمية النظر إلى كبار السن باعتبارهم أصحاب خبرات وقدرات وإسهامات مستمرة إلى جانب حقهم في الحصول على خدمات تستجيب لاحتياجاتهم وتعزز استقلاليتهم.

كما تضمنت أعمال المنتدى جلسة «دبي لكبارها: خدمات حكومية متكاملة تعزز العدالة وجودة الحياة» بمشاركة ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية في دبي ناقشت فرص تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات وتبسيط الإجراءات وتيسير وصول كبار السن إلى الخدمات.

وأتاحت الجلسات الحوارية مساحة للاستماع إلى تجارب كبار المواطنين والمقيمين وتطلعاتهم ومناقشة سبل تعزيز مشاركتهم في تطوير المبادرات والخدمات المجتمعية.

وأكدت مناقشات المنتدى أهمية الانتقال من النظر إلى كبار السن بوصفهم مستفيدين من الخدمات إلى تعزيز دورهم شركاء في تطويرها والاستفادة من خبراتهم ومعارفهم في بناء حلول أكثر استجابة لاحتياجات المجتمع.

ويعكس إطلاق الميثاق إلى جانب ما طرحته الجلسات من رؤى وتجارب محلية ودولية أهمية مواصلة العمل المشترك بين الجهات المعنية وتعزيز النهج التشاركي في تطوير الخدمات الاجتماعية بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 ويرسخ مكانة دبي نموذجاً رائداً في التنمية المجتمعية وجودة الحياة.