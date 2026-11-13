محكمة أبوظبي تدين 10 متهمين بمشاجرة فندقية وتفرض السجن والغرامات والإبعاد

أبوظبي في ​13 نوفمبر / وام/ ​أدانت محكمة أبوظبي الجزائية 10 متهمين في واقعة مشاجرة جماعية وتصويرها وإثارة الفوضى داخل أحد الفنادق إثر خلافات سابقة بينهم. ​وقضت بمعاقبة 6 منهم بالحبس لمدة ستة أشهر، وتغريم كل منهم 300 ألف درهم، مع الأمر بإبعادهم عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، وذلك عن جرائم الإخلال بالأمن العام، وبث الذعر وتعريض حياة الناس للخطر.

وقضت بمعاقبة متهمين اثنين بغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم لكل منهما عن التهم المرتبطة المسندة إليهما، والتي شملت الإخلال بالأمن العام والاعتداء على سلامة جسم الغير.وشملت الأحكام إدانة المتهمين التاسع والعاشر بانتهاك حرمة الحياة الخاصة واستخدام الشبكة المعلوماتية في تصوير ونشر مقاطع المشاجرة، وقضت بحبسهما لمدة ستة أشهر وتغريم كل منهما 300 ألف درهم، والإبعاد خارج الدولة عقب تنفيذ العقوبة، مع مصادرة الهواتف المستخدمة وحذف مقاطع الفيديو.

​ ​وتؤكد دائرة القضاء في أبوظبي أن سلطات إنفاذ القانون ماضية بصورة حاسمة في توقيع العقوبات على المخالفين والمتجاوزين، تكريساً لمبدأ سيادة القانون، وصوناً للنظام العام، وحماية لأمن المجتمع واستقراره.

وام / خا