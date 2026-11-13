اختتام "أوتوميكانيكا دبي 2026"

دبي في 13 نوفمبر/ وام/ اختتم معرض "أوتوميكانيكا دبي" فعاليات دورته الثالثة والعشرين، التي أقيمت على مدى ثلاثة أيام في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، بمشاركة أكثر من 1300 عارض من أكثر من 50 دولة، يمثلون قطاعات تصنيع المركبات وتوريد قطع الغيار والتوزيع وخدمات الصيانة وتشغيل الأساطيل.

وشهدت الدورة الحالية انتقال المعرض إلى مقره الجديد في مركز دبي للمعارض، بعد تنظيم دوراته السابقة في مركز دبي التجاري العالمي، حيث أتاح للمشاركين تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وبحث فرص التعاون والشراكات التجارية وإبرام الصفقات في قطاع خدمات المركبات.

وقال كريس لي، مدير مجموعة معارض التنقل واللوجستيات في «ميسي فرانكفورت ميدل إيست»، إن الدورة الثالثة والعشرين شكلت محطة مهمة في مسيرة المعرض، مع انتقاله إلى مركز دبي للمعارض، مشيراً إلى أن مشاركة أكثر من 1300 شركة عارضة، وحضور متخصصين من مختلف أنحاء العالم، يعكسان ثقة القطاع في دبي وجهة عالمية لصناعة خدمات المركبات.

وأضاف أن المشاركة الدولية والتفاعل الذي شهدته فعاليات المعرض على مدى ثلاثة أيام يعززان التطلع إلى البناء على نتائج الدورة الحالية وتنظيم دورة جديدة في عام 2027.

وتضمنت فعاليات المعرض عروضاً للسيارات الكلاسيكية والمعدلة وذاتية القيادة، أقيمت داخل مركز دبي للمعارض وفي الساحة الخارجية للمؤتمرات، فيما برزت تقنيات القيادة الذاتية ضمن الموضوعات الرئيسية التي تناولتها النقاشات.

وشهد المعرض تنظيم أكثر من 12 فعالية، شملت مؤتمرات ومعارض وبرامج تدريبية، إلى جانب برنامج للمؤتمرات توزع على أربع منصات رئيسية، ناقشت الأولويات التجارية والتشغيلية والتكنولوجية في قطاع خدمات المركبات، وديناميكيات الأسواق وتقنيات التنقل الناشئة وتطورات قطاع زيوت التشحيم والسوائل المستخدمة في المركبات، فضلاً عن سبل معالجة فجوة المهارات والقدرات المرتبطة بالتطورات التقنية.

وتضمنت الفعاليات توزيع جوائز «أوتوميكانيكا دبي»، التي كرمت الإنجازات والابتكارات في مختلف قطاعات الصناعة، إلى جانب تنظيم «تحدي الجولة الكبرى»، الذي استعرض المهارات الفنية للمتخصصين في تغيير الإطارات واكتشاف الأعطال وتغليف المركبات وتلميعها.

ومن المقرر أن تقام الدورة الرابعة والعشرون من معرض «أوتوميكانيكا دبي» في مركز دبي للمعارض، من 9 إلى 11 نوفمبر 2027، وسط توقعات بارتفاع قيمة سوق خدمات المركبات إلى 87 مليار دولار بحلول عام 2034.