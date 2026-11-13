طقس الغد غائم جزئياً

أبوظبي في 13 نوفمبر/ وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً على البحر، وحركتها شمالية غربية - جنوبية غربية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

والموج في الخليج العربي مضطرب وشديد الإضطراب أحياناً غرباً، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:38، والمد الثاني 05:27،

والجزرالأول عند الساعة 08:14، والجزر الثاني عند الساعة 22:15.

وفي بحر عمان الموج مضطرب صباحاً يصبح متوسط الموج إلى خفيف ، ويحدث المد الأول عند الساعه 01:07، والجزر الأول عند الساعة 18:10، والجزر الثاني عند الساعة 07:20.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 29 25 70 30

دبي 30 25 65 40

الشارقة 29 25 70 35

عجمان 28 22 70 35

أم القيوين 28 22 70 35

رأس الخيمة 29 23 70 35

الفجيرة 32 26 75 35

العين 30 20 80 25

ليوا 30 20 80 25

الرويس 27 24 70 40

السلع 27 20 60 40

دلما 27 23 70 55

طنب الكبرى/ الصغرى 28 26 70 50

أبو موسى 28 26 70 50