شرطة دبي تتوج بلقب النسخة الـ10 من بطولة الشرطة للفرق التخصصية

دبي في 13 نوفمبر/ وام/ توج فريق القيادة العامة لشرطة دبي (A) بلقب النسخة العاشرة من بطولة الشرطة للفرق التخصصية، التي نظمها اتحاد الشرطة الرياضي، واستضافتها القيادة العامة لشرطة دبي في ميدان الرماية بالروية، على مدار أربعة أيام، بمشاركة 144 لاعباً يمثلون 18 فريقاً من مختلف القيادات والجهات الشرطية والأمنية على مستوى الدولة، إلى جانب مشاركة فريق من سلطنة عُمان الشقيقة، وسط منافسات قوية عكست المستوى المتقدم للجاهزية والكفاءة والمهارات الميدانية للفرق المشاركة.

وشهد ختام البطولة معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بحضور العميد وليد الشامسي، قائد كلية الشرطة، والعميد الدكتور عمر محمد الخيال، مدير إدارة اتحاد الشرطة الرياضي، رئيس اللجنة الرياضية بوزارة الداخلية، وعدد من الضباط.

وأسفرت النتائج النهائية للبطولة، التي شهدت تنافس الفرق المشاركة في خمس مسابقات تخصصية شملت الهجوم، وإنقاذ رهينة، وإنقاذ ضابط، والبرج، والموانع، عن تتويج فريق القيادة العامة لشرطة دبي (A) بالمركز الأول، فيما حل فريق القيادة العامة لشرطة أبوظبي في المركز الثاني، وجاء فريق الوكيل المساعد لشؤون الأمن (B) في المركز الثالث.

وفي ختام المنافسات، جرى تتويج الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، إلى جانب تكريم حكام البطولة، كما جرى تكريم فريق سلطنة عُمان الشقيقة تقديراً لمشاركته في البطولة.