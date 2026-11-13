جامعة الفجيرة تستعرض أولويات المرحلة المقبلة

الفجيرة في 13 نوفمبر/ وام/ استعرضت جامعة الفجيرة منهج العمل وأولويات المرحلة المقبلة خلال لقاء موسع جمع أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، برئاسة سعادة الدكتور سليمان الجاسم، رئيس الجامعة .

وأكد الجاسم، خلال اللقاء، أن الجامعة تمضي بثبات نحو مرحلة جديدة من التطوير والتميز، مستندةً إلى ما تحقق من إنجازات مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود، وتعزيز كفاءة الأداء .

وأوضح أن تحقيق التميز المؤسسي لا يقتصر على وضع الخطط والاستراتيجيات، بل يرتكز على تحويلها إلى نتائج ملموسة وقابلة للقياس .

واستعرض اللقاء أربعة محاور رئيسية تشكل إطار العمل المؤسسي للمرحلة المقبلة، شملت الانضباط والمسؤولية والمساءلة من خلال تعزيز الالتزام ورفع كفاءة الأداء، وثقافة العمل والتعاون والانتماء المؤسسي .