النمسا تسجل رقماً قياسياً بمبيعات السيارات الكهربائية

فيينا في 13 نوفمبر/ وام/ حققت النمسا رقماً قياسياً جديداً في تسجيل السيارات الكهربائية، خلال شهر أكتوبر الماضي، بعدما قفزت مبيعاتها بنسبة 63.3% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وكشفت بيانات وزارة الابتكار والتنقل النمساوية، تسجيل 8.434 سيارة كهربائية جديدة خلال شهر أكتوبر الماضي، تمثل 34.9% من إجمالي السيارات الجديدة المسجلة، البالغ عددها 24 ألفاً و174 سيارة.

كما شهد شهر أكتوبر تسجيل 3.420 سيارة هجينة قابلة للشحن الكهربائي الخارجي، لترتفع الحصة الإجمالية للسيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن إلى نحو 49% من سوق السيارات الجديدة في النمسا.

واعتبر بيتر هانكه، وزير النقل والابتكار النمساوي، أن الأرقام الجديدة تعكس تحولاً واضحاً في توجهات المستهلكين، وقال" النمسا تسير بخطوات متسارعة لتصبح دولة رائدة في استخدام السيارات الكهربائية".

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