بطل العالم يخوض تحدياً مزدوجاً في سباقي الترايثلون بأبوظبي ودبي خلال أقل من 24 ساعة

دبي في 13 نوفمبر/ وام/ يخوض النيوزيلندي هايدن وايلد، بطل العالم الحالي لسلسلة «T100» للترايثلون، تحدياً استثنائياً بالمشاركة في سباقين بمدينتي أبوظبي ودبي خلال أقل من 24 ساعة، إذ شارك اليوم في سباق المسافة القصيرة ضمن سلسلة بطولة العالم للترايثلون في أبوظبي، على أن يخوض غداً منافسات «دبي T100» في منطقة الممزر.

وأكد وايلد تطلعه إلى خوض السباقين، مشيراً إلى أن المشاركة في سباق أبوظبي أولاً تمثل تحدياً مختلفاً، وأنه يستمتع دائماً بالعودة إلى دبي للتدريب والمنافسة.

ويتصدر وايلد ترتيب الموسم العالمي «السباق إلى قطر» برصيد 96 نقطة، متقدماً بفارق 37 نقطة على الأسترالي جيك بيرتويستل، كما توج بلقب بطولة العالم «آيرون مان 70.3» في سبتمبر الماضي، قبل فوزه بسباق «الريفييرا الفرنسية T100» بعد ستة أيام.

وفي سياق متصل، شهدت منطقة الممزر اليوم انطلاق سباق «دبي T100 أكواثلون المدارس»، بمشاركة أكثر من 800 طالب وطالبة تتراوح أعمارهم بين 8 و17 عاماً، في زيادة عن النسخة الماضية التي شهدت مشاركة 600 طالب، وتنافسوا في مسافـات متنوعة تجمع بين السباحة والجري، ضمن فعاليات النسخة العاشرة من تحدي دبي للياقة.

وتقام منافسات «دبي T100» غداً بتنظيم ودعم منظمة محترفي الترايثلون، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومجلس دبي الرياضي.