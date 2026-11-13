وزير الرياضة يستقبل بعثة الإمارات العائدة من "داكار 2026"

دبي في 13 نوفمبر/ وام/ استقبل معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، بعثة الإمارات الرياضية لدى عودتها إلى أرض الوطن، عقب مشاركتها في دورة الألعاب الأولمبية للشباب "داكار 2026"، والتي حقق خلالها رياضيو الدولة خمس ميداليات في حصيلة هي الأكبر في تاريخ مشاركات الدولة.

وحضر الاستقبال إلى جانب معاليه كل من سعادة اللواء الدكتور محمد عبد الله المر رئيس اتحاد ألعاب القوى، وسعادة قيس الضالعي عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الإماراتية، وسعادة عبدالعزيز السلمان عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الإماراتية، وسعادة أنس العتيبة رئيس اتحاد الملاكمة، وسعادة المهندسة هنادي خليفة الكابوري، وممثلون عن الاتحادات الرياضية وأسر الرياضيين.

وهنأ معاليه أعضاء البعثة من الرياضيين والأجهزة الفنية والإدارية، مشيداً بأدائهم المتميز خلال المنافسات، وبدور الاتحادات الرياضية وأسر اللاعبين في تهيئة الظروف التي ساعدتهم على تحقيق هذه النتائج. وشملت حصيلة الإمارات في الدورة ذهبيتي ريان ملحان في الريشة الطائرة وسعيد عمر في سباق 400 متر، وفضية أروى علي في سباق 100 متر، وبرونزيتي عائشة محمد في سباق 400 متر ومعاذ وائل في الملاكمة.

وأكد الفلاسي أن النتائج التاريخية في "داكار 2026" تقدم دليلاً ملموساً على فاعلية المسار الذي تنتهجه الدولة لتطوير الرياضة التنافسية، وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، من خلال ربط اكتشاف المواهب ببرامج الرعاية والتأهيل المتخصص، ودعم وصولها إلى رياضة النخبة والمستوى العالي. وأشار معاليه إلى أن الشراكة بين وزارة الرياضة والاتحادات والجهات المعنية تمثل أساساً لهذا العمل، مؤكداً مواصلة تطويره لتوسيع قاعدة الرياضيين المؤهلين للمنافسة في البطولات الكبرى.