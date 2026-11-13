حمدان بن زايد يستقبل قائد العمليات المشتركة وفريق "الفارس الشهم 3"

أبوظبي في 13 نوفمبر/ وام/ استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اللواء الركن عوض بن مصلح الأحبابي، قائد العمليات المشتركة، والوفد المرافق من فريق عملية "الفارس الشهم 3".

وجرى خلال اللقاء استعراض جهود دولة الإمارات العربية المتحدة ومبادراتها الإنسانية والإغاثية المتواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، ودور هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في تقديم المساعدات الإنسانية وتلبية الاحتياجات الأساسية للمتضررين، والتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الراهنة.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أن الجهود الإنسانية والإغاثية التي تبذلها دولة الإمارات تأتي تجسيدا لنهج العطاء الراسخ الذي أرساه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتواصل القيادة الرشيدة، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، السير على نهجه في دعم المبادرات الإنسانية وتقديم العون للمحتاجين والمتضررين في مختلف أنحاء العالم.

وأشار سموه إلى مواصلة دولة الإمارات جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، مؤكدا أهمية دور هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وتوسيع نطاق مبادراتها الإغاثية، بما يسهم في التخفيف من معاناة المتضررين وتلبية احتياجاتهم الإنسانية.

وقدّم اللواء الركن عوض بن مصلح الأحبابي، خلال اللقاء، هدية تذكارية إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، تقديراً لجهود سموه ودعمه المتواصل للعمل الإنساني والإغاثي، وإسهاماته في تعزيز جهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومبادراتها الإنسانية ضمن عملية "الفارس الشهم 3".

حضر اللقاء الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وسعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، إلى جانب عدد من المسؤولين.