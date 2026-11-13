البرازيلية أليس.. 5 ألقاب عالمية في 5 مشاركات بأبوظبي للجوجيتسو

أبوظبي في 13 نوفمبر/ وام/ في كل عام تقطع البرازيلية أليس بوكاهونتاس آلاف الكيلومترات من بلادها إلى أبوظبي، حاملة معها طموحاً جديداً في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، لتواصل اللاعبة البالغة من العمر 13 عاماً مسيرة استثنائية، بعدما نجحت في حصد لقبها العالمي الخامس على التوالي خلال مشاركاتها الخمس في البطولة منذ عام 2022.

وبدأت علاقة أليس مع بطولة أبوظبي العالمية عام 2022، عندما شاركت للمرة الأولى وهي في التاسعة من عمرها، ونجحت في تحقيق اللقب، قبل أن تكرر إنجازها في النسخ الأربع التالية أعوام 2023 و2024 و2025 والحالية 2026، لتحافظ على سجلها الحافل بالإنجازات في البطولة التي أصبحت محطة سنوية ثابتة في مسيرتها الرياضية.

وتعود بدايات اللاعبة البرازيلية مع رياضة الجوجيتسو إلى طفولتها في البرازيل، حيث بدأت ممارسة اللعبة في سن مبكرة، قبل أن تتطور تجربتها تدريجياً وتنتقل إلى المنافسة في البطولات الدولية، مستفيدة من مشاركاتها المتواصلة في تطوير مستواها واكتساب المزيد من الخبرات.

وأكدت أليس سعادتها بالتتويج للمرة الخامسة في أبوظبي، معربة عن رضاها عن المستوى الذي قدمته خلال منافسات النسخة الحالية.

وقالت: "هذه مشاركتي الخامسة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وأنا سعيدة جداً بأدائي، بعدما حققت الفوز في السنوات الماضية بداية من عام 2026".

وكشفت أليس أنها تعرضت لإصابة في المعصم قبل البطولة، أبعدتها عن التدريبات لمدة 30 يوماً، لكنها لم تتخل عن هدفها في المشاركة، وعادت إلى المنافسات لتنجح في تحقيق لقبها الخامس.

وأعربت اللاعبة البرازيلية عن امتنانها لجميع من ساندوها خلال الفترة الماضية، وخصت بالشكر الداعمين لمسيرتها الرياضية، مؤكدة أن هذا الإنجاز يمثل ثمرة الدعم والتشجيع الذي تلقته.

وتحرص أليس على السفر من البرازيل إلى دولة الإمارات خصيصاً للمشاركة في البطولة كل عام، إذ لا تقيم في أبوظبي، وإنما تعود إليها بصورة منتظمة لخوض المنافسات، في ارتباط رياضي امتد لخمس سنوات متتالية.

وأعربت عن سعادتها بالعودة إلى أبوظبي، التي وصفتها بالمدينة الجميلة، مشيرة إلى اعتزازها بالمشاركة في البطولة وما حققته خلالها من نتائج.

وتواصل أليس من خلال مشاركاتها المتتالية كتابة فصل جديد من مسيرتها الرياضية، بعدما تحولت رحلتها الأولى إلى أبوظبي في سن التاسعة إلى حضور سنوي على منصات التتويج، لتجمع في الثالثة عشرة من عمرها خمسة ألقاب عالمية، وتؤكد استمرار طموحها في رياضة الجوجيتسو.