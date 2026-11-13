"مليار خطوة".. 146 ألف مشارك يحولون مجمعات دبي السكنية إلى مجتمعات أكثر صحة ونشاطاً

دبي في 13 نوفمبر/ وام/ يشكّل "تحدي المليار خطوة "، الذي أطلقته "مساكن دبي" ضمن الدورة العاشرة من "تحدي دبي للياقة"، نموذجاً لتحويل المجمعات السكنية إلى بيئات محفزة للنشاط البدني والتفاعل المجتمعي، عبر إشراك أكثر من 146 ألف مقيم في 21 مجمعاً سكنياً لتحقيق هدف جماعي يتمثل في تسجيل مليار خطوة خلال شهر، بما يعزز ثقافة الحياة الصحية باعتبارها ممارسة يومية تبدأ من المجتمع السكني.

وتتجاوز المبادرة، التي انطلقت في الأول من نوفمبر الجاري وتستمر مدة 29 يوماً، مفهوم المنافسة الرياضية التقليدية، لتقدم تجربة مجتمعية تجمع الأفراد والعائلات حول هدف مشترك، وتسعى إلى إحداث تأثير طويل الأمد في السلوكيات الصحية، عبر تشجيع السكان على الاستفادة من المرافق الرياضية والمساحات المجتمعية المتاحة بالقرب من منازلهم.

وأكد أحمد السويدي، المدير العام لـ "مساكن دبي "، لوكالة أنباء الإمارات"وام" ، أن المبادرة تنطلق من رؤية أوسع تجعل صحة المقيمين ورفاهيتهم محوراً أساسياً في تطوير المجمعات السكنية، مشيراً إلى أن الشركة تسعى إلى تحويل النشاط الفردي إلى إنجاز جماعي يعزز التواصل والترابط بين السكان.

وقال السويدي : إن الهدف الحقيقي لا يقتصر على بلوغ مليار خطوة خلال فترة التحدي، بل يتمثل في ترسيخ عادات صحية بسيطة ومستدامة، بحيث يصبح النشاط البدني جزءاً طبيعياً من الحياة اليومية للأفراد والعائلات، وليس ممارسة مرتبطة بفعالية رياضية مؤقتة.

وأوضح أن "مساكن دبي" حرصت على أن تتناسب المبادرة مع حجم مجمعاتها السكنية وتنوعها، وأن تكون المشاركة متاحة لأكبر عدد ممكن من المقيمين، من خلال تطبيق «دفتري» الإماراتي لمكافآت اللياقة البدنية، الذي يتيح تتبع الخطوات اليومية وإضافتها إلى الرصيد الجماعي، بما يعزز روح المشاركة والمسؤولية المشتركة عن تحقيق الهدف.

ويعكس حجم المشاركة المستهدفة قدرة المجمعات السكنية على أداء دور يتجاوز توفير المسكن، لتصبح منصات فاعلة في دعم المبادرات الصحية والمجتمعية، خصوصاً مع تنوع الفئات العمرية وأنماط الحياة بين السكان، وإمكانية دمج الحركة والنشاط البدني في الممارسات اليومية.

وأشار إلى أن الشركة تعمل على تعزيز هذه البيئة من خلال توفير مرافق رياضية عالية الجودة وتنظيم فعاليات مجتمعية تشجع السكان على استخدامها، لافتاً إلى أن التحدي يتضمن أنشطة رياضية وعائلية في عدد من المجمعات، من بينها ليان وشروق وغروب وذا غاردنز، تشمل اليوغا والزومبا والتمارين عالية الكثافة، إلى جانب تجارب تفاعلية تستهدف مختلف أفراد الأسرة.

وأضاف السويدي أن المبادرة تسهم أيضاً في تعزيز العلاقات الاجتماعية بين المقيمين، إذ توفر فرصة للجيران والعائلات للتواصل والمشاركة في تجربة مشتركة، بما يدعم الشعور بالانتماء ويجعل المجمعات السكنية أكثر ترابطاً وحيوية.

وفي إطار تحفيز المشاركة، رصدت "مساكن دبي" بطاقات هدايا تتجاوز قيمتها الإجمالية 30 ألف درهم للمقيمين الأكثر نشاطاً، إلى جانب إتاحة الفرصة للفوز بجوائز ضمن مجموعة مكافآت تبلغ قيمتها مليون درهم عبر تطبيق "دفتري"، فيما تسهم شراكات الشركة مع عدد من المؤسسات في تقديم تجارب ومزايا إضافية للمشاركين.

وأكد أن المبادرة تأتي ضمن توجه متكامل للاستثمار في جودة الحياة، موضحاً أن الشركة تواصل تخصيص استثمارات كبيرة لتطوير مجمعاتها السكنية وتحديث المرافق الرياضية والمساحات الخضراء والمناطق المجتمعية، بما يهيئ بيئة مشجعة على تبني أنماط حياة أكثر صحة ونشاطاً.

ولفت السويدي إلى أن محفظة "مساكن دبي"، التابعة لمجموعة دبي القابضة لإدارة الأصول، تضم 22 مجمعاً سكنياً وأكثر من 35 ألفاً و900 وحدة سكنية، تخدم ما يزيد على 146 ألف مقيم، الأمر الذي يعزز قدرتها على توسيع نطاق المبادرات المجتمعية والوصول إلى شرائح متنوعة من السكان.

وأوضح أن رؤية الشركة للمرحلة المقبلة ترتكز على تطوير البرامج المرتبطة بالصحة والرفاهية والأنشطة المجتمعية، وتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة، بما يضمن استمرار أثر هذه المبادرات على مدار العام، وليس خلال المواسم والفعاليات الرياضية فقط.

وأكد أن المجمعات السكنية المتكاملة تمثل عنصراً مهماً في دعم مكانة دبي واحدة من أفضل مدن العالم للعيش والعمل، إذ تبدأ جودة الحياة من البيئة المحيطة بالأفراد، وسهولة وصولهم إلى المرافق والخدمات، وقدرتهم على ممارسة أنشطة تعزز صحتهم وتواصلهم الاجتماعي.

ويجسد "تحدي المليار خطوة" هذا التوجه من خلال نقل أهداف «تحدي دبي للياقة» إلى تفاصيل الحياة اليومية للسكان، وتحويل المشاركة في مبادرة على مستوى المدينة إلى تجربة جماعية داخل الأحياء السكنية.