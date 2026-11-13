تحذير من مخاطر نقص المياه في النمسا

فيينا في 13 نوفمبر/ وام/ حذرت دراسة علمية حديثة، من تزايد مخاطر نقص المياه في النمسا، خلال العقود المقبلة، وتوقعت انخفاض معدلات تجدد المياه الجوفية بنسبة تصل إلى 25% في بعض المناطق.

وكشفت الدراسة، التي عرضتها وزارة البيئة النمساوية، بمشاركة خبراء من جامعات فيينا التقنية وغراتس والموارد الطبيعية، وهيئة الأرصاد الجوية والمناخ، أن البلاد تواجه تحولات متسارعة في دورة المياه الطبيعية، من شأنها التأثير بالسلب على إمدادات المياه والزراعة والبيئة خلال العقود المقبلة.

وتوقعت الدراسة انخفاض معدلات تجدد المياه الجوفية على مستوى النمسا بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 10% في المتوسط، مع وصول نسبة الانخفاض إلى 25% في بعض المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية، حيث المناطق الأكثر عرضة لتداعيات الجفاف ونقص الموارد المائية.

وكشف نوريرت توتشنينج وزير البيئة النمساوي، أن البلاد سجلت منذ بداية العام الجاري عجزًا في كميات الأمطار بلغ نحو 30% مقارنة بالمعدلات المعتادة، مشيرًا إلى أن أكثر من 90% من محطات قياس المياه الجوفية سجلت مستويات منخفضة أو منخفضة للغاية بنهاية شهر أكتوبر الماضي.

وحذر الباحثون من تأثير ارتفاع درجات الحرارة، الذي سيؤدي إلى زيادة درجة حرارة مياه الأنهار بما يتراوح ما بين درجة إلى 1.5 درجة مئوية، وارتفاع حرارة البحيرات إلى نحو درجتين، إلى جانب تراجع مناسيب الأنهار وذوبان الأنهار الجليدية بشكل شبه كامل في جبال الألب بحلول نهاية القرن.

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