اتحاد الجوجيتسو: الإقبال الجماهيري على عالمية أبوظبي تجاوز التوقعات

أبوظبي في 13 نوفمبر/ وام/ أكد عبدالله الزعابي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الإمارات للجوجيتسو مدير النسخة ال 18 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، أن البطولة في نسختها الحالية تشهد إقبالاً جماهيرياً كبيراً تجاوز التوقعات، إلى جانب الأعداد الكبيرة من اللاعبين المسجلين للمشاركة في منافسات البطولة.

وقال الزعابي إن الحضور الجماهيري اللافت منذ اليوم الأول، وامتلاء مدرجات الصالة والحي الرياضي بالمشجعين، يعكسان الاهتمام المتزايد برياضة الجوجيتسو، ويؤكدان جاهزية المنشآت الرياضية في أبوظبي لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المشاركين والجماهير في البطولات المحلية والعالمية المقبلة.

وأوضح أن الاتحاد، بالتعاون مع دائرة السياحة، حرص على توفير منطقة متكاملة للجمهور، تضم أنشطة رياضية وترفيهية ومرافق للأطعمة والاستراحة، إلى جانب الفعاليات المصاحبة التي يقدمها الشركاء، ومن بينهم شرطة أبوظبي ووزارة الداخلية، من خلال منصات تسهم في تعزيز التوعية الشرطية، فضلاً عن مشاركة عدد من الشركات في توفير أنشطة ترفيهية للجماهير.

وأشار إلى أن البنية التحتية المتطورة في إمارة أبوظبي، وما تتمتع به من مرافق فندقية وشبكات مواصلات، أسهمت في نجاح البطولة واستقبال الأعداد الكبيرة من المشاركين والزوار، لافتاً إلى زيادة الإشغال الفندقي خلال فترة إقامتها.

وأضاف :"الاتحاد يتابع الأثر السياحي والاقتصادي للبطولة، تمهيداً لإعداد تقرير في ختام المنافسات يتناول استفادة إمارة أبوظبي من استضافة مثل هذه الفعاليات الرياضية الكبرى".

وأكد الزعابي أن انتقال المنافسات إلى فئات المحترفين خلال المرحلة المقبلة سيرفع المستوى الفني ويزيد من قوة المنافسة، إلى جانب استقطاب فئات جماهيرية تستمتع بمتابعة نزالات المحترفين، مشدداً على جاهزية الاتحاد من جميع النواحي التنظيمية.

وكشف عن استمرار الاستعدادات لتجهيز الصالة لليوم الختامي، وفق خطة يجري اعدادها، مشيراً إلى أن الحفل سيشهد تصميماً جديداً ومختلفاً عن النسخ السابقة.