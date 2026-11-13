أدباء في "الشارقة الدولي للكتاب": المخيّلة الإنسانيّة سرّ بقاء الحكاية في عصر الذكاء الاصطناعي

الشارقة في 13 نوفمبر/ وام/ أكد أدباء ونقاد خلال جلسة "من يقتل الحكاية "، استضافها معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026، أن الحكاية ستظل حاضرة في حياة الإنسان رغم التحولات التي تفرضها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على الكتابة والقراءة، مشيرين إلى أن التحدي الحقيقي يتجاوز أشكال السرد ووسائطه ليشمل أيضاً الحفاظ على المخيلة الإنسانية وأصالة التجربة الإبداعية وتنشئة أجيال قادرة على القراءة والتفكير وإنتاج حكايات جديدة.

وشارك في الجلسة الناقد والأكاديمي الدكتور حسن النعمي والروائي والناقد الدكتور نزار شقرون والشاعر والروائي التايلاندي ريوات بانبيبات بحضور القنصل العام لتايلاند في دبي والإمارات الشماليّة شاكر سيفيكول.

وأوضح الدكتور حسن النعمي أن الحكاية رافقت الإنسان منذ بداياته وأن ما يتغير عبر العصور هو أشكال التعبير عنها، مستعرضاً تطورها في الثقافة العربية من السمر والنوادر والحكايات الشعبية إلى المقامات والرواية والقصة القصيرة وصولاً إلى السينما والدراما والمنصات الرقمية.

وأشار إلى أن الكتابة التشاركية عبر المنصات الحديثة ومنها "واتباد" تمثل تحولاً جديداً في علاقة القارئ بالحكاية بعدما أصبح بإمكانه المشاركة في إنتاجها وتطوير أحداثها، مؤكداً أن ظهور أشكال سردية جديدة لا يعني اختفاء الحكاية نفسها، لافتا إلى أن الأعمال الأدبية التي تصمد أمام الزمن هي تلك التي تمنح التجارب الإنسانية معاني تتجاوز حدود المكان والزمان.

واعتبر الدكتور نزار شقرون أن السؤال عن قتل الحكاية يعكس مخاوف متجددة ترافق التحولات الكبرى في تاريخ الفنون، مشيراً إلى أن ظهور التصوير الفوتوغرافي في القرن التاسع عشر أثار مخاوف مشابهة بشأن مستقبل الرسم والمخيلة الفنية قبل أن تتطور الفنون وتبتكر أساليب جديدة للتعبير.

وأكد أن الخطر الأكبر لا يتمثل في تغير شكل الحكاية وإنما في تهديد المخيلة التي تنتجها، معتبراً أن الذكاء الاصطناعي رغم قدرته على جمع المعلومات وإنتاج النصوص لا يستطيع تحويل ما يجمعه إلى تجربة إبداعية أصيلة تنطلق من رؤية إنسانية خاصة.

بدوره حذّر الكاتب التايلاندي ريوات بانبيبات من أن التعليم القائم على الحفظ والتلقين والذي لا يتطور مع متغيرات العصر قد يصبح أحد العوامل التي تهدد استمرار الحكاية لأنه لا يشجع المتعلمين على اكتشاف ذواتهم أو تنمية علاقتهم بالقراءة.

وكشف بانبيبات عن تحدٍّ جديد تواجهه المسابقات الأدبية مشيراً إلى أنه لاحظ خلال مشاركته في لجان تحكيم خلال السنوات الأخيرة صعوبة التمييز بين الأعمال المكتوبة بشرياً وتلك التي استُخدم الذكاء الاصطناعي في إنتاجها خاصة عندما تخضع النصوص لمراجعة بشرية تجعل اكتشاف استخدام التقنية أكثر تعقيداً.

ومع ذلك أعرب عن اعتقاده بأن الكتّاب الذين يواصلون تطوير تجاربهم الإبداعية لا ينبغي أن يخشوا الذكاء الاصطناعي لأن قدرته على التعبير عن المشاعر والأحاسيس لا تزال دون قدرة الإنسان.