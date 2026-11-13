كليات التقنية العليا تتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد لتأهيل 2000 طالب وطالبة في مجال ريادة الأعمال

دبي في 13 نوفمبر/ وام/ أعلنت كليات التقنية العليا عن تعاون استراتيجي مع أكاديمية الاقتصاد الجديد لتطوير معارف وإمكانات 2,000 طالب وطالبة في مجال ريادة الأعمال، وذلك ضمن برنامج تدريبي يمتد لخمس سنوات، ويستهدف 400 مشارك سنوياً.

ويمنح البرنامج الطلبة المشاركين فرصة خوض تجربة تعليمية متكاملة تجمع المعرفة المتخصصة بالتطبيق العملي، وترافقهم من تطوير الفكرة وفهم متطلبات تأسيس الأعمال، وصولاً إلى إعداد مشروع قابل للتنفيذ، بما يعزز جاهزيتهم للانطلاق في عالم ريادة الأعمال.

وينسجم هذا التعاون مع الحملة الوطنية لريادة الأعمال، "الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، بهدف تعزيز منظومة ريادة الأعمال لدى الشباب الإماراتي.

كما يأتي في إطار رؤية كليات التقنية العليا الهادفة إلى ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال والابتكار بين الطلبة، وتمكينهم من الانتقال من اكتساب المعرفة إلى توظيفها في تطوير أفكار ومشاريع ذات قيمة اقتصادية ومجتمعية. ومن خلال ربط المهارات الريادية بالتجربة العملية واحتياجات السوق، تسعى الكليات إلى توسيع الخيارات المهنية أمام طلبتها، وتعزيز قدرتهم على المبادرة وتأسيس مشاريعهم الخاصة والمساهمة بفاعلية في اقتصاد المستقبل.

وقالت عائشة مرخان، نائب مدير مجمع كليات التقنية العليا للتوظيف واقتصاد المعرفة بالإنابة: "نحرص في كليات التقنية العليا على إعداد طلبتنا لمستقبل مهني تتنوع فيه الفرص والمسارات، من خلال نموذج تعليمي يجمع المعرفة الأكاديمية بالتطبيق العملي، وينمي قدرتهم على الابتكار والمبادرة. ويمثل تعاوننا مع أكاديمية الاقتصاد الجديد امتداداً لهذا التوجه، إذ يتيح للطلبة اكتساب خبرات عملية في ريادة الأعمال، والتعرف عن قرب إلى متطلبات تأسيس المشاريع وتطويرها، بما يمنحهم خيارات أوسع لتوظيف معارفهم ومهاراتهم في حياتهم المهنية".

وأضافت مرخان: "نتطلع إلى رؤية نتائج هذا التعاون والإسهام في تنمية روح المبادرة لدى طلبة الكليات، ومنحهم الثقة لتحويل أفكارهم إلى تجارب عملية تستند إلى فهم احتياجات السوق، وتمكنهم من اتخاذ خطوات مدروسة نحو تأسيس مشاريعهم الخاصة، وذلك انطلاقاً من إيماننا بأن تنمية القدرات الريادية لدى الشباب تفتح أمامهم فرصاً جديدة لصناعة مستقبلهم، وتعزز قدرتهم على المساهمة في تطوير قطاعات اقتصادية متنوعة، ودعم مسيرة التنمية في دولة الإمارات".

من جانبها، قالت الدكتورة ليلى فريدون، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الاقتصاد الجديد: "يتيح لنا التعاون مع كليات التقنية العليا المشاركة في إعداد كفاءات إماراتية شابة تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة لخوض تجربة ريادة الأعمال. ويركز البرنامج على الجمع بين تنمية الفكر الريادي والتدريب على الجوانب العملية لتأسيس المشاريع، ليتمكن المشاركون من دراسة أفكارهم في ضوء احتياجات السوق، وفهم نماذج الأعمال ومتطلباتها المالية والتشغيلية. كما تتيح لهم مناقشة مشاريعهم مع المختصين فرصة مراجعة تصوراتهم وتطويرها، وتعزز قدرتهم على عرض أفكارهم بوضوح وثقة. ونسعى بذلك إلى ترسيخ ثقافة ريادية تجمع بين الطموح والمعرفة، وتشجع الشباب على الانتقال من مجرد التطلع إلى تأسيس أعمالهم الخاصة نحو الاستعداد العملي لخوض هذه التجربة على أرض الواقع".

وسيلتحق الطلبة بالمسار الأساسي من برنامج "أساسيات ريادة الأعمال الإماراتية" الذي تقدمه أكاديمية الاقتصاد الجديد، ويتناول تنمية الفكر الريادي، وبيئة ريادة الأعمال في دولة الإمارات. بالإضافة إلى تطوير نماذج الأعمال، والتخطيط المالي وإعداد خطط تأسيس المشاريع، إلى جانب مهارات عرض الأفكار والتسويق.

ويجمع البرنامج بين التعلم عن بعد والتدريب الحضوري، ليقدم تجربة تدريبية بصورة متدرجة تتيح للطلبة الانتقال من فهم المبادئ الأساسية لريادة الأعمال إلى تطبيقها على أفكارهم بصورة عملية؛ حيث يتعرف المشاركون إلى متطلبات تأسيس الشركات، ويعملون على تطوير أفكارهم وصياغة نماذج الأعمال، ودراسة السوق والعملاء المستهدفين، وفهم الجوانب المالية والتشغيلية ذات الصلة.

كما يشمل البرنامج إعداد العروض التقديمية وصقل مهارات تقديم الأفكار، وصولاً إلى عرض المشاريع أمام لجنة تقييم والاستفادة من ملاحظات المختصين لتطويرها. ويساعد هذا النهج التطبيقي الطلبة على اختبار جدوى أفكارهم، والتعرف إلى التحديات والفرص المحتملة، وبناء فهم أكثر واقعية للخطوات اللازمة للانتقال من الفكرة إلى مشروع قابل للتنفيذ.

ويجسد هذا التعاون التزام كليات التقنية العليا بتطوير التجربة التعليمية لطلبتها، ومنحهم المعارف والمهارات العملية التي تساعدهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتنفيذ والانطلاق بثقة في عالم ريادة الأعمال، إلى جانب حرص الكليات على توسيع شراكاتها الاستراتيجية مع المؤسسات والجهات المتخصصة بما يثري فرص التعلم والتدريب، ويربط تجربة الطلبة التعليمية بصورة أوثق بالخبرات العملية ومتطلبات القطاعات الاقتصادية المتنامية في دولة الإمارات، بما يسهم في إعداد جيل يتمتع بروح المبادرة والقدرة على المشاركة في بناء اقتصاد المستقبل.