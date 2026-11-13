الجزيرة يتصدر منافسات المواهب في ختام نزالات الناشىين والشباب بعالمية أبوظبي للجوجيتسو

أبوظبي في 13 نوفمبر / وام/ اختُتمت اليوم منافسات الناشئين والشباب ضمن فعاليات النسخة الثامنة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي تقام في «مبادلة أرينا» تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بتتويج المواهب الصاعدة من مختلف دول العالم، بعد نزالات قوية جمعت لاعبين ولاعبات من مختلف الأندية والأكاديميات المحلية والدولية.

وعلى صعيد ترتيب الأندية والأكاديميات، تصدر نادي الجزيرة الترتيب العام لمنافسات الناشئين والشباب، وحلت أكاديمية »كوماندو جروب« ثانياً، فيما جاءت أكاديمية كازاخستان الوطنية في المركز الثالث، بعد ثلاثة أيام من المنافسات التي شهدت تنافساً قوياً على المراكز الأولى.

وأكد حميد محمد بخيت الكتبي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، أن الإقبال الدولي الذي شهدناه اليوم يعكس ثقة الأندية والأكاديميات العالمية بمستواها التنظيمي والفني، ودورها في تطوير الأجيال الصاعدة من اللاعبين.

وقال: "تجمع البطولة مواهب من مدارس فنية وثقافات رياضية متنوعة، بما يعزز مكانة أبوظبي وجهة عالمية لإعداد أبطال المستقبل ويمنح اللاعبين فرصة لقياس قدراتهم أمام منافسين من مختلف الدول وتطوير مستواهمالفني."

وقال:" تبرز الأهمية الاستراتيجية للبطولة في قدرتها على توفير بيئة تنافسية تجمع المواهب الناشئة من مختلف الأندية والأكاديميات المحلية والدولية، بما يدعم توسيع قاعدة ممارسة الجوجيتسو وترسيخ حضورها لدى الأجيال الجديدة. ويعكس توافد اللاعبين برفقة أسرهم وفرقهم التدريبية إلى أبوظبي المكانة التي تحتلها البطولة في مسيرتهم الرياضية، ودورها في تعزيز الروابط بين مجتمعات الجوجيتسو".

وأكد كارل أثيرتون، مدرب فريق «ساوثرن كوارتر» البريطاني، أن البطولة تمنح اللاعبين فرصة لاكتساب خبرات يصعب الحصول عليها خلال التدريبات. وقال: "ما يميز هذه البطولة هو ارتفاع مستوى التنافس، ما يضع اللاعبين أمام تحديات تتطلب سرعة التفكير ودقة التصرف تحت الضغط. ونحرص على أن يعود لاعبونا من أبوظبي بخبرات تنعكس على أدائهم وتمنحهم الثقة للتقدم في مسيرتهم الرياضية."

وأعرب البرتغالي لياندرو فيريرا، من أكاديمية «فايت نيشن إنترناشونال»، المتوج بذهبية الناشئين للحزام الأصفر، وزن 62 كجم، عن سعادته بالفوز، قائلاً: "القدوم من البرتغال إلى أبوظبي للمنافسة أمام لاعبين من مختلف أنحاء العالم يعني لي الكثير. خضت نزالات قوية، وسعيد بالعودة إلى بلادي بالميدالية الذهبية. أتطلع إلى المشاركة مجدداً والمنافسة على ألقاب جديدة."

من جانبها، أكدت الإماراتية دانا أسعد النقبي، من نادي الجزيرة للجوجيتسو، وحاملة الحزام البرتقالي، أن إحراز فضية الناشئات، وزن 68 كجم، منحها حافزاً لمواصلة التطور، وقالت: "كنت أطمح إلى تحقيق الميدالية الذهبية، وبذلت كل ما لديّ. أشكر أسرتي ومدربي على دعمهما، وسأواصل التدريب للعودة أقوى في البطولات المقبلة."

وتتواصل المنافسات غداً السبت بانطلاق مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو، ضمن برنامج البطولة الممتد حتى 21 نوفمبر الجاري.