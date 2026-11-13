صراع الألقاب العالمية يتجدد في النسخة الـ35 من رالي أبوظبي الصحراوي

أبوظبي في 13 نوفمبر /وام/ تستضيف أبوظبي، خلال الفترة من 22 إلى 27 نوفمبر الجاري، منافسات النسخة الخامسة والثلاثين من رالي أبوظبي الصحراوي، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بتنظيم منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، وبالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة متسابقين من 34 جنسية يمثلون 6 قارات، في الجولة الختامية والحاسمة من بطولتي العالم للراليات الصحراوية الطويلة للسيارات والدراجات النارية لموسم 2026.

وتشهد أبوظبي للمرة الأولى استضافة الجولة الختامية لبطولتي العالم للراليات الصحراوية الطويلة للسيارات والدراجات النارية، وسط منافسة على حسم الألقاب العالمية في مختلف الفئات، بمشاركة أبطال عالم وفائزين سابقين برالي داكار، إلى جانب عدد من المواهب الصاعدة.

وأكد سعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن الدعم المتواصل والرعاية الكريمة من القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي أسهما في ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية لاستضافة كبرى البطولات، مثمناً رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان للرالي، والتي عززت مكانته الدولية واستمرارية نجاحه على مدى 35 نسخة.

وقال إن استضافة الجولة الختامية لبطولتي العالم تمثل فرصة لإبراز القدرات التنظيمية لإمارة أبوظبي، والتعريف بتنوع طبيعتها الجغرافية، مشيراً إلى أن المسار الجديد الذي يربط منطقتي العين والظفرة يتيح وصول المنافسات إلى مناطق جديدة، ويوفر فرصاً أكبر للجمهور لمتابعة الحدث.

وبحسب بيان اللجنة المنطمة الصادر اليوم تشهد منافسات السيارات صراعاً بين أربعة سائقين على لقب بطولة العالم، إذ يتصدر الأمريكي سيث كوينتيرو، سائق فريق “تويوتا غازو ريسينغ”، الترتيب العام برصيد 135 نقطة، متقدماً بفارق 14 نقطة عن الفرنسي سيباستيان لوب، سائق “داسيا” وبطل العالم للراليات تسع مرات، فيما يحتل القطري ناصر العطية، الفائز برالي داكار خمس مرات، المركز الثالث بفارق ست نقاط خلف لوب.

كما يحتفظ الجنوب أفريقي هينك لاتيغان، سائق “تويوتا”، بفرصة المنافسة على اللقب، لتبقى الجولة الختامية حاسمة في تحديد بطل العالم.

وعلى صعيد بطولة العالم للمصنّعين، تتصدر “داسيا” الترتيب بفارق 47 نقطة عن “تويوتا”، فيما تضم تشكيلة “تويوتا غازو ريسينغ” كلاً من كوينتيرو ولاتيغان والياباني أكيرا ميورا، بينما يمثل البرازيلي لوكاس مورايس فريق “داسيا”. كما يشارك فريق “فورد” بسيارات “رابتور” بقيادة التشيكي مارتن بروكوب ودينيس كروتوف، إضافة إلى البولنديين إريك وماريك غوتشال.

ويشارك العُماني حمد الوهيبي بعد تتويجه بلقب فئة “الماسترز” في كأس العالم للباها للسيارات لعام 2026، وحلوله ثالثاً في الترتيب العام للبطولة وثانياً في فئة “شالنجر”، فيما يخوض الليتواني ميندوغاس سيدابراس الجولة الختامية وهو في المركز الثاني لفئة “إس إس في”، محتفظاً بفرصته في المنافسة على اللقب.

وفي بطولة العالم للدراجات النارية، يتصدر الأسترالي دانيال ساندرز، بطل العالم الحالي، ترتيب فئة “رالي جي بي” برصيد 87 نقطة، بفارق 13 نقطة عن الأرجنتيني لوتشيانو بينافيديس والإسباني توشا شارينا، اللذين يتساويان في المركز الثاني برصيد 74 نقطة لكل منهما.

ويشارك الإسباني إدغار كانيت مع فريق “ريد بُل كيه تي إم فاكتوري ريسينغ” بعد فوزه في المغرب، فيما يمثل فريق “مونستر إنرجي هوندا إتش آر سي” كل من توشا شارينا والفرنسي أدريان فان بيفيرين.

وفي فئة “رالي 2”، يتصدر البرتغالي مارتيم فينتورا الترتيب العام، ويلاحقه السلوفيني توني موليتس، فيما يشارك فريق “هيرو موتوسبورتس” بالدراجين مايكل دوشيرتي وديفيد براسيراس مارتينيز.

وأكد ديفيد كاستيرا، مدير رياضة المحركات في منظمة أموري سبورت، الجهة المروجة لبطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة، أن رالي أبوظبي الصحراوي يعد إحدى المحطات الرئيسية في روزنامة البطولة، لما يتمتع به من تاريخ عريق وتضاريس صحراوية تشكل اختباراً حقيقياً لقدرات المتسابقين ومركباتهم.

وقال إن المنافسة على الألقاب العالمية لا تزال مفتوحة، وقد تكون كل مرحلة حاسمة في تحديد هوية الأبطال، معرباً عن تقديره للمنظمين وشركائهم على دعمهم المتواصل للبطولة.

ويشهد الرالي مشاركة إماراتية في عدد من الفئات، إذ يشارك يحيى بالهلي ومنصور بالهلي ونورة الجساسي في فئة “إس إس في”، بينما يعود محمد البلوشي للمشاركة في الفئة الرئيسية “رالي جي بي”، إلى جانب سلطان البلوشي وسلطان الشنقيطي وحمدان العلي وخليفة الرميثي.

وفي فئة الدراجات الرباعية “الكواد”، يتواصل التنافس على لقب كأس العالم بين الليتواني أنتاناس كانوبكيناس والبوليفي ليوناردو مارتينيز، فيما يسعى الإماراتي عبد العزيز أهلي إلى تحقيق فوز جديد على أرضه.

وأكد سعادة خالد بن سليم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، أن قوة قائمة المشاركين وتنوعها يعكسان المكانة الدولية التي يتمتع بها رالي أبوظبي الصحراوي، وأهميته لدى أبرز المتسابقين والمصنعين العالميين.

وقال إن النسخة الحالية تجمع متصدري بطولات العالم وكبرى الشركات المصنعة والأبطال أصحاب الإنجازات، إلى جانب عدد من المواهب الصاعدة، مؤكداً أن المشاركة الإماراتية تمنح المتسابقين فرصة الاحتكاك بأفضل المنافسين في العالم على أرضهم، بما يسهم في دعم رياضة المحركات في الدولة.

وأضاف أن استضافة الجولة الختامية لبطولتي العالم للمرة الأولى تمثل محطة تاريخية مهمة للرالي ورياضة المحركات الإماراتية.

وتقام منافسات الرالي هذا العام على مسار جديد ينطلق للمرة الأولى من منطقة العين ويختتم فيها، مروراً بمناطق صحراوية تمتد غرباً باتجاه منطقة الظفرة، فيما تستضيف مدينة زايد المخيم الرئيسي للرالي، في مسار صُمم لاختبار قدرات المتسابقين في الملاحة والتحمل والتعامل مع التضاريس المتنوعة حتى حسم الألقاب العالمية في الجولة الختامية للموسم.