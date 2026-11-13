رئيس الدولة وأمين عام جامعة الدول العربية يبحثان التطورات الإقليمية

أبوظبي في 13 نوفمبر/ وام/ استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" معالي نبيل إسماعيل فهمي أمين عام جامعة الدول العربية الذي يزور الدولة.

وبحث سموه ومعالي الأمين العام خلال اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية والتحديات التي تواجهها المنطقة العربية.. مؤكدين في هذا السياق ضرورة تكثيف الجهود وتفعيل آليات التنسيق والتشاور المستمرين للدفع بمنظومة العمل العربي المشترك بما يواكب المتغيرات المتسارعة ويسهم في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار الإقليميين.

من جانبه أعرب معاليه عن تقديره للدور المحوري الذي تضطلع به دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في دعم كل ما من شأنه تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بما يلبي تطلعات جميع دولها نحو مستقبل أكثر أمناً واستقراراً.

حضر اللقاء..سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين.