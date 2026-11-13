فاطمة المري تتوج بلقب تحدي سيح السلم للقدرة

دبي في 13 نوفمبر/ وام/ توجت الفارسة فاطمة جاسم المري من إسطبلات البوادي بلقب تحدي سيح السلم للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً، الذي أقيم اليوم في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، في انطلاقة الموسم الجديد لسباقات القدرة، بتنظيم نادي دبي للفروسية ورعاية شركة امتياز للتطوير العقاري، وبمشاركة 148 فارساً وفارسة من مختلف إسطبلات الدولة.

وحققت المري اللقب على صهوة الفرس «دجى دي بيدرز»، بعدما قطعت مسافة السباق في زمن قدره 4:21:46 ساعات، متقدمة بفارق 16 ثانية على الفارس سيف أحمد المزروعي من إسطبلات MRM، الذي حل ثانياً على صهوة الجواد «ماجيك غلين تورك» بزمن 4:22:02 ساعات، فيما جاء الفارس محمد صالح العطاس من إسطبلات الوثبة ثالثاً على صهوة الجواد «سانتاريم دي غوادرانكي»، بزمن 4:26:49 ساعات.

وتوّج أحمد الكعبي، مدير عام نادي دبي للفروسية، ومسيح امتياز، الرئيس التنفيذي لشركة امتياز للتطوير العقاري، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث بلغت الجوائز 200 ألف درهم للمركز الأول، و180 ألف درهم للثاني، و160 ألف درهم للثالث، و50 ألف درهم للرابع، و35 ألف درهم للخامس، و30 ألف درهم لكل مركز من السادس إلى العاشر.

وأعربت الفارسة فاطمة جاسم المري، عن سعادتها بإحراز أول ألقاب الموسم الجديد، مؤكدة أن الفوز يمثل بداية مشجعة للمنافسات المقبلة، ومشيدة بأداء الفرس خلال مراحل السباق وبجهود فريق العمل.

وأشاد أحمد الكعبي بالانطلاقة المميزة للموسم الجديد، موجهاً الشكر إلى القيادة الرشيدة على دعمها المتواصل لرياضة الفروسية وسباقات القدرة، والذي أسهم في تطويرها وتعزيز حضورها على الساحة العالمية.

وقال إن السباق الافتتاحي شهد مشاركة واسعة ومنافسة قوية بين الفرسان والفارسات، مهنئاً الفائزين بالمراكز الأولى، ومثمناً رعاية شركة امتياز للتطوير العقاري وجهود جميع الشركاء في إنجاح السباق، مشيراً إلى أن المنافسات ستتواصل في كأس الوصل للقدرة، الذي يجمع فرسان الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي.

وأعرب مسيح امتياز عن اعتزاز الشركة برعاية انطلاقة موسم سباقات القدرة في دبي، مؤكداً أهمية الشراكة مع نادي دبي للفروسية في دعم هذه الرياضة المرتبطة بتراث دولة الإمارات، ومشيداً بالمستوى التنافسي الذي شهده السباق، ومتمنياً التوفيق للمشاركين في كأس الوصل.